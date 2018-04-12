Погоня за селфи: в Архангельске проверяют колодцы после падения девочки

В Архангельске начались массовые обследования колодцев на предмет безопасности. Повод для проверок самый печальный — в открытый люк провалился ребёнок.

Вопрос к родителям?

Происшествие случилось в конце марта в Исакогорском округе Архангельска. В колодец упала девятилетняя девочка. К счастью, она осталась жива. Но в Архангельске в 2016 году был подобный случай с трагическим исходом — в Маймаксе школьница утонула, провалившись в колодец.

В Исакогорке девочка отделалась ушибами спины и ноги. Известно, что заброшенный коллектор глубиной шесть метров, где не была установлена крышка, находился на возвышенности, куда девочка забралась, чтобы сделать крутое селфи.

«Этот коллектор является частью заброшенных зданий по улице Рейдовая, он находится в частной собственности. После того как упала девочка, мы сразу же выехали и закрыли проём железобетонной плитой, — утверждает глава Исакогорского округа Валерий Авдеев. — Мне лично непонятно — с какой целью девочка решила туда забраться, это вопрос к родителям, которые должны следить за детьми».

Конечно, родители должны следить за детьми, с этим спорить никто не будет. Но и власти должны следить за тем, чтобы в городе люди чувствовали себя в безопасности. Кажется, трагедия 2016 года не стала серьёзным уроком.

Обещали. Выполнили?

После мартовского происшествия началась массовая проверка колодцев во всех округах города. «Люки и колодцы мы проверяем ежедневно, — комментирует глава Северного округа Вера Пономарёва . — Если мы обнаруживаем незакрытый люк и знаем собственника — то просим, чтобы он его закрыл, либо устанавливаем, кому принадлежит коллектор. За последнюю проверку мы обнаружили два незакрытых колодца. Кроме этого, о незакрытых люках нам сообщают управляющие компании, жители округа звонят в администрацию. Так всем миром держим ситуацию под контролем».

«В Северодвинске сети холодного водоснабжения и канализации принадлежат цеху № 19 АО « ПО «Севмаш» , а тепловые сети — предприятию «Северодвинские городские тепловые сети» ТГК-2 . Сети ливневой канализации обслуживает СМУП «ЖКХ „Горвик“, — поясняет начальник Отдела по связям со СМИ администрации Северодвинска Наталья Ерёмина . — Сохранность крышек колодцев специалисты этих предприятий держат на постоянном контроле, совершая регулярные осмотры и оперативно реагируя в случае отсутствия или поломки крышек колодцев. В случае кражи незамедлительно обращаются в полицию».

После трагедии 2016 года архангельский Водоканал обещал устанавливать специальные тяжёлые полимерные армированные люки. Такие неметаллические крышки не должны представлять интереса для воров, к тому же предусмотрено, что они будут закрываться на ключ. Но большинство люков всё же остаются чугунными. До сих пор они привлекают «металлистов». Недавно в регионе возбудили уголовное дело, будут судить мужчину, который украл сразу 50 таких крышек.