Почетные гости и бардовский марафон: в Крыму пройдет XIII Гумилевский фестиваль

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр — РИА Новости Крым. В Крыму с 13 по 15 апреля пройдет XIII Международный Гумилевский поэтический фестиваль «Коктебельская весна — 2018». Об этом РИА Новости Крым сообщили его организаторы.

При поддержке Министерства культуры РК фестиваль охватит сразу несколько площадок — в Симферополе, Коктебеле и Феодосии. Торжественное открытие «Коктебельской весны» состоится в пятницу, 13 апреля, в Крымской республиканской универсальной научной библиотеке имени И. Я. Франко, после чего там же пройдет заседание круглого стола " Николай Гумилев : взгляд из ХХI века" с онлайн-включением региональных писательских союзов России.

Среди почетных гостей фестиваля — председатель Союза писателей России Николай Иванов , поэт, литературовед, писатель, кандидат филологических наук Владимир Полушин, лауреаты Всероссийской литературной премии имени Н. С. Гумилева Владимир Сорочкин Андрей Фролов . В рамках мероприятия пройдет церемония награждения лауреатов Всероссийской премии им. Н. С. Гумилева и вручение участникам фестиваля почетных грамот Союза писателей России.

Для участников и гостей мероприятия подготовлен праздничный концерт крымских мастеров искусств.

В программе второго фестивального дня, который пройдет в Коктебеле 14 апреля, — торжественный митинг у памятника Николаю Гумилеву и поэтический и бардовский марафон «Мой мир, волнующий и странный» в Доме культуры «Юбилейный» с участием лауреатов Всероссийской литературной премии им. Н. С. Гумилева, почетных гостей фестиваля и победителей поэтического конкурса для учащихся школ Феодосии, Коктебеля и Щебетовки.

"В завершающий фестивальный день — 15 апреля — в Центральной городской библиотеке им. А. Грина в Феодосии состоится творческая встреча «Моя мечта надменна и проста…», в которой примут участие лауреаты Всероссийской литературной премии им. Н. С. Гумилева и почетные гости XIII Международного Гумилевского поэтического фестиваля «Коктебельская весна-2018», — рассказали в оргкомитете мероприятия.