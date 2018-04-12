Итоги второго дня SAPE 2018

На стендах экспонентов активно проходили переговоры и заключение контрактов. Причем переговоры идут не только между участниками и гостями, но и между экспонентами. Так поставщики материалов и комплектующих заключают контракты с изготовителями продукции, а крупные корпоративные заказчики внимательно знакомятся со всеми технологиями и продуктовыми линейками, которые могут быть использованы при создании СИЗ с особыми характеристиками. ;

Фото Пресс-служба выставки SAPE 2018

Отдельно стоит упомянуть об импровизированном пресс-туре, в котором приняли участие представители российских медиа и пресс-центра ВНОТ. Журналисты ознакомились с экспозицией, уделив особое внимание наукоемким разработкам. Так, большую заинтересованность вызвал стенд ООО «Визитек». Флагманский продукт компании — программно-аппаратный комплекс ИСОБР. Это модульная интеллектуальная система по оптимизации работы крупных предприятий в области охраны труда и безопасности производства.

Общее внимание привлекли показательные выступления 10 отряда Федеральной противопожарной службы по Краснодарскому краю и Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России . Сотрудники МЧС продемонстрировали спасение человека из поврежденной машины и эвакуацию людей с кровли и второго этажа выставочного центра с применением новейших технологий спасения.

Уличная часть экспозиции SAPE подкреплена полигонами Карабелли и Honeywell. Каждые полтора часа специалисты компаний демонстрируют оборудование и технологии проведения высотных работ и спасения пострадавших при помощи специального оборудования.