Итоги второго дня SAPE 2018 

Краснодар. 12 апреля — Новая Кубань. Гости — представители крупнейших компаний-работодателей страны: АО «СУЭК», ГМК «Норильский никель», ПАО «Россети», ПАО «Газпром», иностранные делегации и члены международных общественных организаций.
На стендах экспонентов активно проходили переговоры и заключение контрактов. Причем переговоры идут не только между участниками и гостями, но и между экспонентами. Так поставщики материалов и комплектующих заключают контракты с изготовителями продукции, а крупные корпоративные заказчики внимательно знакомятся со всеми технологиями и продуктовыми линейками, которые могут быть использованы при создании СИЗ с особыми характеристиками. ;
Фото Пресс-служба выставки SAPE 2018
Отдельно стоит упомянуть об импровизированном пресс-туре, в котором приняли участие представители российских медиа и пресс-центра ВНОТ. Журналисты ознакомились с экспозицией, уделив особое внимание наукоемким разработкам. Так, большую заинтересованность вызвал стенд ООО «Визитек». Флагманский продукт компании — программно-аппаратный комплекс ИСОБР. Это модульная интеллектуальная система по оптимизации работы крупных предприятий в области охраны труда и безопасности производства.
Общее внимание привлекли показательные выступления 10 отряда Федеральной противопожарной службы по Краснодарскому краю и Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Сотрудники МЧС продемонстрировали спасение человека из поврежденной машины и эвакуацию людей с кровли и второго этажа выставочного центра с применением новейших технологий спасения.
Уличная часть экспозиции SAPE подкреплена полигонами Карабелли и Honeywell. Каждые полтора часа специалисты компаний демонстрируют оборудование и технологии проведения высотных работ и спасения пострадавших при помощи специального оборудования.
Работа выставки SAPE была высоко оценена представителями профильных министерств и ведомств. В своем интервью директор департамента условий и охраны труда Министерства труда и соцзащиты Российской Федерации В. А. Корж отметил «Выставка SAPE стала единым целым с блоком форумных мероприятий ВНОТ. Это очень полезно. Потому что практикующие специалисты всегда могут прийти и посмотреть воочию, потрогать руками те новейшие разработки, которые представляют наши лидирующие компании в этой сфере».