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В Воронежской области построят корпус реабилитации умственно отсталых детей
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В Воронежской области построят корпус реабилитации умственно отсталых детей 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
На встрече в Москве врио губернатора Воронежской области Александра Гусева с министром труда и соцзащиты РФ Максимом Топилиным обсудили строительство корпуса реабилитации в Бутурлиновском детском доме-интернате.
Александр Гусев обратился к Максиму Топилину с просьбой поддержать проект по строительству соцобъекта для умственно отсталых детей и включить его в федеральную адресную инвестиционную программу на 2020 год. Реабилитационный корпус рассчитан на 32 стационарных места и 50 мест в режиме дневного пребывания, срок строительства — 2018–2021 годы.
Министр дал поручение подготовить проектную документацию с учетом всех требований и норм.
Также на встрече обсудили предоставление социальных услуг пенсионерам и инвалидам. Планируется, что Воронежская область войдет в пилотный проект по внедрению новой системы долговременного ухода за пожилыми людьми в регионах России.
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