4 дня, 5 стран, 40 стритфуд-проектов: Всё, что вы хотели знать о Fish Food Festival 2018, мы не побоялись спросить

Этот праздник будет ещё больше

Помимо вкусной еды, прошлогодний «Фишфуд» запомнился нам непогодой в первые дни и чарующим солнцем в финальный. Основная масса гостей праздника, разумеется, прибыла в Зеленоградск вместе с лучами солнца в последний день, заставив многих понервничать в очередях и местами даже превратив уютный праздник в столпотворение. Организаторы из Kaliningrad Street Food учли этот опыт, и в этом году немного изменили конфигурацию праздника — теперь он пройдет не только на аллее Дружбы, но и на Центральной площади Зеленоградска. Детский городок, лаунж-зона и часть фудкорта будут расположены на площади, а основной фудкорт, зона для активностей, уличные музыканты, спортивные зоны и прочее — на аллее. Разумеется, на всём протяжении установят трапезные столы, а в конце аллеи Дружбы вас будет ждать благоустроенная комфортная зона променада, где можно предаться меланхолии (или эйфории, кому как больше нравится), наблюдая за норовистым балтийским прибоем.

Стать участником Fish Food Festival не так просто

В празднике примут участие больше 40 стритфуд-проектов. Дальнейшее увеличение их количества нецелесообразно, считает руководитель Kaliningrad Street Food Александр Исаев . «Рост числа участников влечёт заметный рост расходов на организацию, но не даёт существенного увеличения качества. Мы пытаемся не расширяться, а углубляться — достичь высокого уровня обслуживания», — объясняет Исаев. Ограниченность мест диктует организаторам необходимость отказывать в участии некоторым энтузиастам стритфуда. Причиной может быть недостаточное качество итогового продукта или неперспективность предложенного блюда. «Если мы видим, что у блюда нет потенциала, мы его не берём. Отказ возможен также, если потенциальные участники не могут гарантировать технологию быстрого обслуживания гостей», — объясняют организаторы, — «Очереди — это не страшно, но очереди по часу — это очень плохо». Каждому из 40 проектов рекомендуют подготовить к «Фишфуду» по 2-3 позиции, но при этом отточить совершенство их подачи до предела: нормальное время подачи, на взгляд «приёмной комиссии», — в районе минуты.

Впервые Fish Food Festival представит проекты из 5 стран мира, Обязательные гости любого праздника от Kaliningrad Street Food — проект из Литвы Marceliukės Klėtis во главе с Витянисом Урбой. Главные специалисты по национальной литовской кухне в этот раз подготовились очень серьёзно и обещают представить не только специальные блюда, но и особенную конструкцию для оформления своего уголка. Дебютируют на «Фишфуде» настоящие итальянцы, которых сами организаторы называют одними из фаворитов мероприятия. Олицетворять Сицилию будет Антонио Дзинера, шеф ресторана «Этна», также причастный к первой в Калининграде пиццерии, оставшейся в народной памяти городской легендой девяностых. Он представит традиционный итальянский десерт канолли, сардины по особому рецепту и frittura di frutti di mare — блюдо из морепродуктов, приготовленных во фритюре. В этот раз на «Фишфуде» дебютирует новый проект из Беларуси, участники которого представляют еврейскую диаспору Витебска, а кормить будут пирожками и одним из самых культовых рыбных блюд: форшмаком. Наконец, польский проект «Кадриль» из Варшавы собирается кормить сэндвичами с креветками и замысловатыми блюдами из морепродуктов.,

Стритфуд-хиты от россиян

«Оладьи из кильки, и это очень круто! Мы были в шоке, это абсолютно неожиданный вкус, и представит их «Мясорубка», то есть место, которое совсем не ассоциируется с рыбой», — с энтузиазмом рассказывают о своих персональных фаворитах Kaliningrad Street Food. Следующим после недолгих раздумий выделяют «Фишдорф», представляющий поселок Матросово. Его команда использует для приготовления только местную рыбу: от них особенно стоит ждать бургер из рыбной котлеты (смесь щуки и судака какой-то уникальной консистенции). Обязательно стоит попробовать сэндвичи со скумбрией и с корюшкой. Также многих могут удивить девушки из проекта «Как бы кухня!», которые будут делать особенные роллы с рыбой. Правда, единственное, что роднит это блюдо с Японией — водоросли-нори, в остальном вкус ближе к селёдке под шубой, просто оформленной как ролл. Интересно, что обещают варианты с разной рыбой — селёдка может быть как более солёной, так и менее. Ну а туристам однозначно понравятся кёнигсбергские клопсы от одноимённого проекта. «Мы только что были на выставке в Москве, где известный шеф-повар Максим Рыбаков делал мастер-класс. Он пришел на наш стенд, попробовал клопсы и удивленно сказал: „Это ж просто фрикадельки?.. Но как круто!“, — рассказывают о дебюте кёнигсбергского специалитета на Metro Expo 2018 организаторы „Фишфуда“. По их словам, именитый шеф очень удивился тому, как меняется восприятие клопсов при подаче как стритфуда.

Приедут звёзды двух последних Street Food Weekend, москвичи с владивостокскими корнями из „Пян-Се“, которые привезут рыбные пян-се, специально разработанные для праздника в Зеленоградске. Из Петербурга со своим личным проектом прибудет культовый в профессиональных кругах шеф-повар Роман Редмэн. Гость из культурной столицы будет готовить севиче из камбалы. Такое вообще возможно? Мы проверим.

Каждый четвёртый на „Фишфуде“ — турист

Конечно, калининградцев сложно удивить клопсами, но спрос на них будет, уверены организаторы. По их оценкам, количество приезжих из других регионов России на „Фишфуде“ традиционно достигает 20-30% от всего количества гостей. „Фишфуд“ — самое туристически ёмкое мероприятие из всех, которые проводит Kaliningrad Street Food. Дело в майских праздниках. Большинство туристов — москвичи, которые приезжают сюда на несколько дней. „Им ближе всего и доступней съездить в Калининград, — рассуждает Александр Исаев, — У меня есть стойкое ощущение, что количество зеленоградцев на „Фишфуде“ сильно меньше, чем количество москвичей. „Фишфуд“ — это не совсем формат Зеленоградска. Чемпионат по фейерверкам, кстати, тоже. Его формат — день города“.

На просьбу сравнивать туристов из Москвы и России с калининградцами, которые приезжают на „Фишфуд“, организаторы пожимают плечами. „Они вряд ли сильно отличаются по каким-то социальным характеристикам. Их главное отличие — в интересах. Туристы спрашивают — что у вас здесь своё? Их не интересуют сардины, им не очень нужны креветки во фритюре. Они хотят чего-то местного — корюшки, селёдки, пеламиды, котлет из судака и так далее. Даже если они хотят мяса, спрашивать будут — а мясо чьё? А сыр чей? Турист не будет пробовать то, что у него можно попробовать“ — терпеливо объясняют в Kaliningrad Street Food.

Послеобеденные развлечения

Инновация этого „Фишфуда“ в том, что касается организации досуга — запланированный чемпионат по „дурацким играм“. Игры дурацкие, но турнир и призы за него — настоящие. Победителей будут выбирать по кубковой системе в следующих дисциплинах: „Морской бой“, „Виселица“, „Точки“, „Чапаев“, „Ножички“, бесконечные „Крестики-нолики“, „Балда“, карточный „Дурак“. Играть будут в непривычном формате — детали объявят ближе к празднику. Ещё одна абсурдистская выходка организаторов — открытое соревнование по тому, сколько человек помещается в »Фольксваген» последней модели. «Возможно, будет атомный футбол — сборные КГТУ и БФУ сыграют 7 на 7 человек 14 мячами, причём в шапках и валенках. Кто последний забивает, тот проиграл. Пока допридумываем правила», — делятся ещё одним возможным элементом дадаистского праздника организаторы.

Проект «Амбермэн», знаменитые триатлонщики, планируют установить на пространстве «Фишфуда» свой тренажёр, и все желающие смогут почувствовать себя как минимум на 1/3 амбермэнами. Наконец, во все дни будет работать футбольная зона с кикером и другими традиционными радостями.

7 фактов и лайфхаков Fish Food Festival

1. Этот «Фишфуд» — четвёртый;

2. В первом Fish Food Festival участвовали 16 проектов, сейчас их больше 40;

3. Первый «Фишфуд» длился 2 дня, сейчас — четыре;

4. Пример блюда, впервые опробованного на фишфуде, затем внедрённого в меню заведения и ставшего однозначным хитом, — сельдеброд в Corner Pub;

5. При плохой погоде в среднем участникам продаётся до 100 порций в день, при хорошей — до 700;

6. На этот «Фишфуд» прибудет большая делегация из Ярославля во главе с руководителем регионального департамента туризма — изучать калининградский опыт;

7. Главный лайфхак от Kaliningrad Street Food: «Приезжайте на „Фишфуд“ в первые дни, даже если погода шепчет иное — так вы точно избежите очередей и обеспечите себе самые эксклюзивные предложения праздника вне зависимости от запасов, которые делают повара».

Fish Food Festival 2018 пройдёт в Зеленоградске с 29 апреля по 2 мая.