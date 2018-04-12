Когда любишь по-настоящему

Об этой семье мы писали в 2014 г. Тогда у них подрастали шестеро детей. Теперь их однокомнатная квартира наполнилась голосами ещё двух ребятишек. О том, как им живётся в Год семьи, рассказывает мама-героиня из Уфы Лилия Фаттахова

Просить бесполезно

— Лилия Юрьевна, как проходит ваш день?

— Подъём в 6.00-6.30. Готовлю завтрак для тех, кто идёт в школу в первую смену. Мужа Азамата провожаю на работу к девяти, и практически сразу сажусь с остальными детьми за уроки. Семья у нас — будто броуновское движение: одни приходят, другие уходят, третьи прибегают и убегают: кто на кружки, кто в музыкальную школу, а кто-то даже умудряется поспать, пока малышня «разносит» дом. Стиральная машина работает сутками, бельё и одежду надо развесить, потом погладить, разложить по полкам. Приготовить обед на девятерых, полдник на тех, кто дома, и ужин на всех. Причём, первое, второе, салаты, перекусы и домашний компот. Сделать уроки, обсудить дела… (за это время Лилия успела обработать двоим пострелятам шишки, накормить 10-месячную Амелию, протереть полы на кухне, надуть шарик Аязику, разлить по кружкам соки. И всё это не повышая голоса на расшумевшуюся ребятню).

— Наверное, я задам вам вопрос, который интересует многих: зачем вам столько детей в однокомнатной квартире?

— Когда по-настоящему любишь человека, то воспитываешь общих детей с огромным удовольствием. Простите, «спать» все умеют, а по-настоящему любить, несмотря на все трудности, — могут только единицы.

Да, меня многие осуждают, что я, якобы, лишаю своих ребятишек детства. Но обсуждают чужую личную жизнь лишь те, кто не доволен своей. А я взяла за своих ответственность, и обязательно найду время накормить их, поцеловать, утешить, помочь… Мои живут в атмосфере аккумулированной любви и достойного воспитания. Согласитесь, они ведь не выглядят запуганными или нелюдимыми. Как видите, ребята открыты, внимательны, отзывчивы…

— Как вы думаете, почему власти не спешат улучшить жилищные условия вашей многодетной семье?

— Мне трудно ответить на этот вопрос. Даже эта квартира у нас с мамой в долях, поэтому не можем оформить на неё какие-то льготы. Оплачиваем коммунальные услуги по полной, львиная доля уходит на водоснабжение. О нас знают и в районной, и в городской администрациях. Стоим в очереди на улучшение жилищных условий с 2010 г., сейчас мы в ней 978-е. Понятно, что у девочек должна быть своя территория, взрослые дети уже стесняются переодеваться. Но снова ходить и просить… Показать вам две огромные коробки с официальными ответами, вернее, отписками? Просто обидно: с высоких трибун звучат высокопарные слова, поощряют иметь детей, а на деле всё оказывается банальным пафосом.

Кто нас знает, те всегда помогали и продолжают это делать бескорыстно. Добрых и отзывчивых друзей у нас прибавилось после материала в вашей газете.

— Насколько я знаю, вам выделили земельный участок…

— Да, в Елкибаево Калининского района Уфы. Эти 14 соток положены малоимущим, многодетным или семьям, воспитывающим ребёнка-инвалида. Там мы «подняли» сруб. Разбивать сад пока ещё рано — овощи, фрукты, зелень выращиваем у бабушки в д. Арсланово Чишминского района. Как видите (Лилия раскрывает холодильник, показывая на «этажи» банок), салаты, лечо, соленья-варенья — всё оттуда.

Думайте о хорошем

— Расскажите, какие они, маленькие Фаттаховы?

— Очень надеемся, что Карим идёт на «золотую» медаль. С первого класса он отличник в татарской гимназии №84. В прошлом году школа премировала его поездкой в Российский детский центр «Орлёнок» за выдающиеся успехи в различных олимпиадах. С отцом он ездил в Москву на Дни открытых дверей в Бауманку и МФТИ, планируем получить достойное образование. Также они вдвоём побывали в Сочи в Олимпийской деревне и посетили дендропарк.

Сафия ещё посещает музыкальную школу. Она также побывала в «Орлёнке» как ребёнок из многодетной семьи по линии РОНО. Очень бережна к вещам и одежде, прекрасно понимает, кому они достанутся (смеётся) и очень трепетна к малышне.

У Амира, Самиры и Амаля в учёбе средние позиции, но ребята стараются, надеюсь, оценки выправят.

— У вас уже есть готовые няни, хоть дипломы им выдавай…

— Да. Те, что постарше, знают и умеют, как нянчиться с младшими. Они умеют подмывать, пеленать, кормить младенцев, играть с ними. Драки тоже бывают: за книгу, мобильник, фломастеры, чего уж скрывать — попробуйте выдержать запросы и характер каждого. У нас четыре пацанёнка и четыре девочки через одного по очереди.

— Вот я смотрю на них… какие-то они все правильные…

— Мои дети, честно, не гоняют лодыря, они заняты учёбой, ходят в кружки, выступают за честь гимназии на олимпиадах. Не скрою, и в компьютерные игры играют, но не в банальные стрелялки, а те, что развивают логику, мышление. Они не знают, что такое депрессия, потому что не изнывают от безделья. И знают, к чему стремиться. У нашего папы два высших образования, да и в быту он для них пример: многое мастерит своими руками.

Своих детей учу, чтобы забывали о плохом. Внимание нужно акцентировать на доброте, душевности и открытости. Думать надо о хорошем, причём, от всей души и каждый день. Тогда лучше станет наша Уфа, светлее будет в стране, и к тому же она будет сильнее.

— Как складываются отношения с педагогами?

— Со школой нашим деткам повезло, в ней работают уникальные педагоги. Классный руководитель старшего сына Гузель Ульфатовна ездила недавно с классом в Санкт-Петербург, и провезла ребят практически по всем музеям города. Программа была настолько интересной, что некоторые поехали туда снова вместе с родителями. Педагог всегда их вдохновляет на добрые дела, на стремление к успехам. И не только она. Ляйсан Мазитовна преподаёт у Сафии и Амира, и мы рады, что именно она ведёт наших ребятишек. Благодарны мы и Альфие Хабибовне, и всем учителям начальных классов наших детей.

Доходы и траты

— Вы сказали, что не бедствуете. Но даже семье с двумя детьми не всегда нелегко…

— Работает у нас только папа, его зарплата чуть больше 20 тысяч. То, что нам положено по закону, получаем. Каждому школьнику причитается по 410 рублей в месяц, плюс бесплатное школьное питание, младшеньким — по 142 рубля. На Аяза — 3 тысячи до трёх лет и шесть с лишним тысяч — на кроху-Амелию. Маткапитал 430 тыс. рублей был выделен на третьего ребёнка. С 2010 г. каждый месяц получаем 2 тыс.

Признаюсь, любой помощи будем рады. На еду и одежду нам хватает, тяжелее всего готовить ребятишек к школе, у нас их пятеро. Правда, деньги за школьную форму нам возвращают. Мы — люди не избалованные, как раньше покупали, к примеру, рис за 20 руб., так и дальше его берём, пусть и на 2 рубля дороже. Зато не переживаем, что исчез сыр с плесенью и автомобиль экстра-класса стоит 3 миллиона.

— А машина у вас есть?

— Приобрести её нет возможности. Раньше семьям с 8 детьми выделяли микроавтобус, сейчас эта привилегия распространяется только на тех, кто воспитывает 9 детей. Так что отечественный «Баргузин» для нас — несбыточная мечта. Трудно возить по городу детей. У Сафии не только занятия в музыкальной школе, но и отчётные концерты на фортепиано. Самира занимается по специальной программе три раза в неделю. А к месту назначения ездят только коммерческие автобусы, муниципальных нет. Это 100 рублей в день на нас двоих.

— Чем бы вы занялись, будь у вас свободное время?

— Махнула бы на Аркаим, потом на Алтай и Байкал. Непременно съездила бы во Владивосток и посетила города «Золотого кольца России». И обязательно всей семьёй!

Кстати