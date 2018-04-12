Мир глазами российских космонавтов

Отправляясь в космические командировки, космонавты не упускают шанс запечатлеть неземные в прямом смысле этого слова виды. Становясь свидетелями такого невероятного зрелища, посланники с Земли берут в руки фотоаппараты, а затем радуют людей получившимися снимками.

Фотографии, от которых невозможно оторвать глаз, космонавты публикуют в сети, представляя народу планету с другого ракурса. Красоты Земли, которые видны из космического пространства, невозможно лицезреть, пребывая на планете. И благодаря современным технологиям, у людей есть возможность насладиться прекрасным в отличном качестве. Многие люди мечтают побывать в космосе, и в скором времени у них появится возможность отправиться туда, как в путешествие. Но только мало кто сможет позволить себе этот круиз, так как стоить полет в космос будет 9,5 миллиона долларов. Поэтому пока, грустно вздыхающие из-за неосуществимости заветной мечты, могут просто посмотреть виды из космического корабля на экранах своих мониторов.

Это озёра Чили глазами космонавта Андрея Борисенко . Фото напоминает творение какого-нибудь талантливого художника. Озера, словно нарисованные, протянулись среди заснеженной местности Лос Риоса.

А так выглядят Багамские Острова через объектив Олега Артемьева . Невозможно налюбоваться невероятным смешением бирюзового и синего цветов, разбавленных перисто-кучевыми облаками.

А вот так из иллюминатора Олега Артемьева открывается вид на Астрахань. Красоты родной страны ни на что не променять, и даже Багамские острова не вызывают таких теплых ощущений, как просторы родины.

Такой видят Новую Зеландию космонавты Антон Шкаплеров и Анатолий Иваншин. Красота, не правда ли?

Глядя на все эти снимки, можно сказать, что космонавты не просто нажимают кнопку спуска затвора, но и находят очень интересные ракурсы. Таким образом покорители космоса становятся не только свидетелями, запечатлевшими красивый момент, а настоящими творцами искусства.