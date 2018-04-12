Что показали гостям выставки в рамках КЭФ-2018

КРАСНОЯРСК, 12 апреля. / ТАСС /. Главным местом притяжения участников Красноярского экономического форума (КЭФ-2018) в первый день его работы стала выставка проектов и технологий, реализуемых сибирскими компаниями. Посетители выставки смогли увидеть Красноярск будущего в виртуальной реальности и взглянуть на производство искусственных костей, а сверху их всех подсчитал умный беспилотник.

Красноярск готовится в следующем году принять зимнюю Универсиаду, поэтому на выставке гостей форума встречает символ соревнований — собака U-Лайка, с которой активно фотографируются посетители. Сам стенд универсиады тоже пользуется большой популярностью — здесь можно ознакомиться со спортивными объектами, которые сейчас активно строятся в Красноярске, а также пострелять по мишеням из безопасных лазерных винтовок, имитирующих биатлонные.

Универсиада представлена и во дворе МВДЦ — в этом году там установлена имитирующая стеклянный шар со снегом огромная полимерная конструкция, в которой также можно фотографироваться. Волонтеры в теплых куртках, которые дежурят возле «снежного шара», сетуют, что настоящий снег в Красноярске уже растаял, и символика Универсиады несколько выбивается из общей цветовой гаммы.

Над стендами выставки подвешен беспилотник — это опытный экземпляр летательного аппарата «Сигма», который разработан инженерами красноярской инновационной компании «Авакс». Из соображений безопасности запускать его в полет под потолком МВДЦ «Сибирь» не стали, но в остальном «Сигма» работает. Беспилотник оснащен системой технического зрения, которая способна улавливать различные объекты.

"Сейчас он идентифицирует проходящих мимо людей и показывает расстояние до них. Мы видим это на экране компьютера, на который беспилотник передает изображение. Но в целом, спектр применения системы гораздо шире. Ее можно использовать для мониторинга лесных пожаров, разливов нефти, транспортных потоков", — рассказал ТАСС главный инженер компании Игорь Негруца.

Кости из принтера

Инновационные разработки представлены на КЭФ не только беспилотнками. На соседнем стенде два 3D-принтера деловито печатают костные имплантанты. Принтеры Hercules также разработаны в Красноярске, и при схожих характеристиках их главное преимущество перед зарубежными аналогами цена, которая ниже более чем втрое.

"К тому же, для тех, кто пользуется такими принтерами, важна русскоязычная поддержка. Для российских пользователей это серьезное преимущество", — пояснил ТАСС представитель компании Кирилл Шабловский.

Принтеры, помимо медицинских протезов, полезны и в прототипировании, при изготовлении опытных образцов и моделей различных деталей, при создании декоративных изделий. Как рассказал ТАСС один из пользователей принтера, разработка красноярцев ценна тем, что прямо в процессе печати можно менять различные ее параметры, такие, например, как температура.

Улица с кофемобилем

Одним из самых популярных стендов стал уголок городской улицы, иллюстрирующий проект благоустройства Красноярска. Здесь на полу уложена дорожная плитка, установлены скамейки, фонари и указатели, как раз такие, которые вскоре появятся и на городских улицах. Некоторые знаковые места, в частности, набережную Енисея и участок центральной улицы Красноярска — проспекта Мира — можно увидеть воочию с помощью шлема виртуальной реальности.

"Фактически это все детали разработанного нами и утвержденного проекта благоустройства города, который начнет реализовываться уже в этом году. Мы постарались воспроизвести здесь участок городской улицы, но не создать при этом ощущение какой-то строительной выставки", — рассказал ТАСС управляющий партнер компании «Проект-Девелопмент», разработавшей концепцию благоустройства, Антон Шаталов

Стенд очень популярен у гостей выставки, поскольку, помимо шлемов виртуальной реальности, на нем установлен и любимый красноярцами микроавтобус с кофемашинами — кофемобиль. По словам Шаталова, этот популярный в городе формат при разработке проекта благоустройства стремились сохранить.

О форуме

Красноярский экономический форум проходит с 12 по 14 апреля. Его главная тема — «Россия 2018 — 2024: реализуя потенциал». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером форума.