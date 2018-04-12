В Зеленограде прошел гала-концерт фестиваля «Этот день мы приближали, как могли…» 

Фестиваль объединил ветеранов и творческую молодежь города.
Почетным гостем мероприятия стал советский композитор, педагог, общественный деятель, народный артист СССР Евгений Дога. Евгений Дмитриевич возглавил жюри конкурса.
Концерт торжественно открыл председатель зеленоградского Совета ветеранов Виталий Шиндин. Он отметил важность мероприятия и его роль в патриотическом воспитании подрастающего поколения.
На заключительном концерте выступали и сами ветераны, и учащиеся образовательных учреждений города. Они представили 20 номеров с песнями, стихотворениями, танцами на патриотическую тематику.
Жюри особо отметило выступления Альберта Романова с песней «На солнечной поляночке» и Надежды Ястребцовой, которая читала стихотворение К. Симонова «Ты помнишь, Алеша». Также жюри и зрителей впечатлили танцы «Эх, казАки, казаки» учеников школы №1557 и «Аве Мария» учащихся Детской художественной школы «Фуэте».
В Зеленоградском округе фестиваль художественного творчества ветеранов, учащихся образовательных учреждений и молодежных объединений под девизом «Этот день мы приближали, как могли…» провел зеленоградский Совет ветеранов при информационной поддержке Ресурсного центра НКО Зеленограда Комитета общественных связей города Москвы. Районный этап фестиваля проходил с октября по декабрь 2017 года. Участниками стали более тысячи зеленоградцев. Мероприятие посвящено 75-летию Сталинградской и Курской битв.
Фото: Ресурсный центр НКО Зеленограда Комитета общественных связей Москвы