В Зеленограде прошел гала-концерт фестиваля «Этот день мы приближали, как могли…»

Фестиваль объединил ветеранов и творческую молодежь города.

Почетным гостем мероприятия стал советский композитор, педагог, общественный деятель, народный артист СССР Евгений Дога . Евгений Дмитриевич возглавил жюри конкурса.

Концерт торжественно открыл председатель зеленоградского Совета ветеранов Виталий Шиндин. Он отметил важность мероприятия и его роль в патриотическом воспитании подрастающего поколения.

На заключительном концерте выступали и сами ветераны, и учащиеся образовательных учреждений города. Они представили 20 номеров с песнями, стихотворениями, танцами на патриотическую тематику.

Жюри особо отметило выступления Альберта Романова с песней «На солнечной поляночке» и Надежды Ястребцовой, которая читала стихотворение К. Симонова «Ты помнишь, Алеша». Также жюри и зрителей впечатлили танцы «Эх, казАки, казаки» учеников школы №1557 и «Аве Мария» учащихся Детской художественной школы «Фуэте».

В Зеленоградском округе фестиваль художественного творчества ветеранов, учащихся образовательных учреждений и молодежных объединений под девизом «Этот день мы приближали, как могли…» провел зеленоградский Совет ветеранов при информационной поддержке Ресурсного центра НКО Зеленограда Комитета общественных связей города Москвы. Районный этап фестиваля проходил с октября по декабрь 2017 года. Участниками стали более тысячи зеленоградцев. Мероприятие посвящено 75-летию Сталинградской и Курской битв.

Фото: Ресурсный центр НКО Зеленограда Комитета общественных связей Москвы