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Бывшие узники фашистских лагерей вспомнили весну 1945 года
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Бывшие узники фашистских лагерей вспомнили весну 1945 года 

На Западе Москвы 44 минуты назад
Фото: На Западе Москвы
Депутат Мосгордумы Евгений Герасимов пригласил бывших узников фашистких лагерей — ветеранов района Проспект Вернадского на экскурсию в Московскую городскую думу 11 апреля.
Экскурсия в Московскую городскую думу прошла 11 апреля, когда во всем мире отмечается памятная дата — Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Экскурсия Совета ветеранов района состоялись по приглашению большого друга ветеранской организации — муниципального депутата округа Проспект Вернадского Владимира Герасимова и партийцев района в лице руководителя местного исполкома Сергея Симониан и актива района.
Традиционно обсудили насущные вопросы района с муниципальным депутатом Владимиром Герасимовым. Евгений Герасимов рассказал ветеранам о своей депутатской деятельности, о работе столичного цеха деятелей культуры, в котором является председателем координационного совета, а также о своём творческом пути и последних работах в театре «ЛЕНКОМ».
Ветераны посмотрели парламентскую библиотеку, зал заседаний Мосгордумы, фильм об истории создания парламента и его устройстве, а также побывали в рабочем кабинете Евгения Герасимова.
Гости поблагодарили за организацию экскурсии, а также пригласительные билеты на спектакль в «ЛЕНКОМ». Обязательно продолжим организовывать для ветеранов бесплатное посещение культурных учреждений столицы, а также проработаем все поступившие обращения.
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