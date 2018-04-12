Бывшие узники фашистских лагерей вспомнили весну 1945 года

Депутат Мосгордумы Евгений Герасимов пригласил бывших узников фашистких лагерей — ветеранов района Проспект Вернадского на экскурсию в Московскую городскую думу 11 апреля.

Экскурсия в Московскую городскую думу прошла 11 апреля, когда во всем мире отмечается памятная дата — Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Экскурсия Совета ветеранов района состоялись по приглашению большого друга ветеранской организации — муниципального депутата округа Проспект Вернадского Владимира Герасимова и партийцев района в лице руководителя местного исполкома Сергея Симониан и актива района.

Традиционно обсудили насущные вопросы района с муниципальным депутатом Владимиром Герасимовым. Евгений Герасимов рассказал ветеранам о своей депутатской деятельности, о работе столичного цеха деятелей культуры, в котором является председателем координационного совета, а также о своём творческом пути и последних работах в театре «ЛЕНКОМ».

Ветераны посмотрели парламентскую библиотеку, зал заседаний Мосгордумы, фильм об истории создания парламента и его устройстве, а также побывали в рабочем кабинете Евгения Герасимова.

Гости поблагодарили за организацию экскурсии, а также пригласительные билеты на спектакль в «ЛЕНКОМ». Обязательно продолжим организовывать для ветеранов бесплатное посещение культурных учреждений столицы, а также проработаем все поступившие обращения.