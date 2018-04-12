Основатель «Додо пиццы» рассказал о готовящемся иске от Papa John’s

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Создатель сети пиццерий «Додо пицца» Федор Овчинников на своей странице в Facebook написал о готовящемся иске против компании. В суд хочет обратиться корпорация Papa John’s International.

Подрядчики «Додо пиццы» получили письма от Papa John’s, в которых говорится, что корпорация готовит иск о защите интеллектуальной собственности. Подрядчиков предупредили о возможных репутационных рисках из-за работы с «Додо пиццей». По словам Овчинникова, в Papa John’s подали иск из-за книг «И ботаники делают бизнес», в которой предприниматель рассказал, что несколько дней работал в пиццерии Papa John’s, чтобы изучить бизнес доставки пиццы.

Овчинников подтвердил, что в ноябре 2010 года он три или четыре дня работал в пиццерии Papa John’s в Санкт-Петербурге. Там будущий создатель «Додо пиццы» работал пиццамейкером-стажером.

Федор Овчинников

основатель «Додо пиццы»

«Меня научили руками раскатывать основу для пиццы. Я понял, как выглядит печь за несколько миллионов рублей. Я многое понял за несколько дней. Увидел, где можно сделать этот бизнес лучше. Да, я исследовал, рисовал планировку кухни, фотографировал оборудование и записывал вечером все, что помнил. Мне была важна каждая деталь».

Овчинников вспоминает, что он открыл первую пиццерию в начале 2011 года. Заведение отличалось от Papa John’s «как самолет-кукурузник из фанеры от космического корабля» и стоило 1,5 млн рублей. Рецептуру теста предприниматель нашел на одном из онлайн-форумов, а затем доводил его на практике.

Федор Овчинников

основатель «Додо пиццы»

«Можно ли сказать, что мы что-то украли у Papa John’s? Можно ли украсть ветер? Да, мы взяли работающую модель доставки пиццы, но принадлежит ли она Papa John’s? Сами Papa John’s взяли эту модель у Domino’s. Весь бизнес построен на копировании работающих моделей и последующем улучшении. Разница лишь в том, что я честно об этом написал. Я честно написал, что работал в их пиццерии и изучил то, что видел».

Президент компании PJ Western (мастер-франчайзи Papa John’s в России, СНГ и Центральной Европе) Кристофер Уинн не прокомментировал информацию об иске со стороны американской Papa John’s International, отмечает «Секрет Фирмы». Уинн заявил, что любой правообладатель вправе защищать свои интеллектуальные права. При этом PJ Western не планирует подавать иск против «Додо Пиццы», отметил Уинн.

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В марте прошлого года Федор Овчинников рассказал об иске, который «Додо пицца» подала против компании Delivery Club. По данным компании Овчинникова, в Delivery Club настраивали контекстную рекламу на запрос «Додо пицца», а затем переключали целевой трафик «Додо» на другие доставки.

В конце января основатель «Додо пиццы» писал, что ему регулярно поступают звонки от неизвестных с настойчивыми требованиями прийти на допрос после обнаружения наркотиков в одном из заведений. Звонившие представлялись сотрудниками МВД по районе Южное Медведково, однако своих имен и должностей не раскрывали.

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Лишь в конце февраля этого года следствие пообещало прекратить допросы основателя «Додо пиццы».

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