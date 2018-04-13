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Первый и второй троллейбусы с понедельника перестанут курсировать по Вологде
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Первый и второй троллейбусы с понедельника перестанут курсировать по Вологде 

Медиа-центр 1 час назад
Из-за сложной финансовой ситуации троллейбусы № 1 и № 2 перестанут курсировать по областной столице. В компании «Трансвод» заявили об этом. Из-за финансовых проблем от двух из трёх существующих маршрутов придется отказаться. Все имеющиеся троллейбусы теперь будут курсировать по городу с табличкой «четвёрки». Также, по словам представителя предприятия, единица и двойка вовсе не популярны среди вологжан.
Именно это, заявил Юрий Маслов, и привело к тяжелому положению «Трансвода». Городскую администрацию перевозчик поставил в известность о своем решении. Как считают чиновники, отсутствие троллейбусов на этих направлениях не повлечет для вологжан серьезных неудобств.
Виктор Полуэктов, начальник отдела транспорта Вологды: «Я хочу сказать, что данные маршруты электротранспорта перекрываются на разных участках целым рядом автобусных маршрутов. В направлении Льнокомбината ходят, например, автобусы № 1, 2, 21. В направлении вокзала — автобусы № 14, 6, 28, 23».
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