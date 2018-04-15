Войди в историю! Воронежцев приглашают поучаствовать в съёмках музыкального клипа к ЧМ-2018

Воронежский хор записал гимн болельщиков, который прозвучит на предстоящих играх.

Жителей Воронежской области приглашают поучаствовать в съёмках клипа хора «Русский формат», который записал гимн болельщиков для грядущего Чемпионата мира по футболу-2018. Информация об этом появилась на официальной странице музыкантов в «ВКонтакте».

Съёмки клипа запланированы на 16 апреля в 19:30 на стадионе в Рамони. Для всех желающих, которые не могут добраться туда самостоятельно, обещают организовать специальный автобус — он отвезёт людей туда и обратно. Сбор участников у Воронежского концертного зала, автобус отправится в путь в 18:15. Форма одежды и атрибутика должны быть как у болельщиков сборной России по футболу. Со своей стороны организаторы обещают гримёра, который по вашему желанию сможет сделать рисунок с российским триколором.

Чтобы стать участником съёмок — нужно записаться здесь: указать имя, номер телефона. Также важно обозначить — как вы собираетесь добираться: самостоятельно или на автобусе.

— Воронежцы, внесите себя в историю Чемпионата мира по футболу-2018 в России! — призывают артисты.