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В Самаре на площадке Дворца бракосочетания отметят «Красную Горку»
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В Самаре на площадке Дворца бракосочетания отметят «Красную Горку» 

АиФ-Самара 2 часа назад
Фото: АиФ-Самара
В субботу, 14 апреля, с 10:00 в рамках празднования 100-летия органов ЗАГС Самарской области на площадке Дворца бракосочетания Самары состоится празднование «Красной горки» под девизом «Сохраняя семью, традиции, культуру!», сообщает региональное правительство.
Узами брака в этот день соединятся свыше 25 пар.
Вся прилегающая площадь и сам Дворец тематически украсят. Для молодых и их гостей будут оформлены фотозоны «Березовая аллея», «Русская сказка», «Влюбленное сердце». Запланировано выступление творческих музыкальных коллективов.
За несколько минут до начала регистрации будущие молодожены в «Саду любви» по старинной русской традиции пройдут обряд величания. На традиционной «красной горке» молодые семьи по старинному русскому обычаю будут катать крашеные яйца, выясняя, кто в доме будет принимать главные решения, повязывать на березки ленточки, загадывая свои самые сокровенные первые семейные желания.
Праздничные мероприятия совместно с Государственным бюджетным учреждением «ЗАГС-регион» состоятся также во Дворце бракосочетания Тольятти, в отделах ЗАГС Новокуйбышевска и Сызрани.
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