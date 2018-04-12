В Самаре на площадке Дворца бракосочетания отметят «Красную Горку»

В субботу, 14 апреля, с 10:00 в рамках празднования 100-летия органов ЗАГС Самарской области на площадке Дворца бракосочетания Самары состоится празднование «Красной горки» под девизом «Сохраняя семью, традиции, культуру!», сообщает региональное правительство.

Узами брака в этот день соединятся свыше 25 пар.

Вся прилегающая площадь и сам Дворец тематически украсят. Для молодых и их гостей будут оформлены фотозоны «Березовая аллея», «Русская сказка», «Влюбленное сердце». Запланировано выступление творческих музыкальных коллективов.

За несколько минут до начала регистрации будущие молодожены в «Саду любви» по старинной русской традиции пройдут обряд величания. На традиционной «красной горке» молодые семьи по старинному русскому обычаю будут катать крашеные яйца, выясняя, кто в доме будет принимать главные решения, повязывать на березки ленточки, загадывая свои самые сокровенные первые семейные желания.

Праздничные мероприятия совместно с Государственным бюджетным учреждением «ЗАГС-регион» состоятся также во Дворце бракосочетания Тольятти, в отделах ЗАГС Новокуйбышевска и Сызрани.