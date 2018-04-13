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Роспотребнадзор проверит поставщиков в детсады Сыктывкара после вспышки сальмонеллеза
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Роспотребнадзор проверит поставщиков в детсады Сыктывкара после вспышки сальмонеллеза 

ТАСС 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
СЫКТЫВКАР, 13 апреля. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Коми установило предварительную причину вспышки кишечной инфекции в детском саде №7 Сыктывкара, где заболели 46 детей. Ведомство начало внеочередные проверки деятельности трех основных поставщиков продуктов во все детсады Сыктывкара, сообщили в пятницу в управлении.
"Установлена предварительная причина вспышки острой кишечной инфекции в детском саду № 7 Сыктывкара. По результатам исследований, у заболевших выявлен возбудитель сальмонеллеза, у некоторых — в сочетании с ротавирусами. При исследованиях проб отобранной в детском саду пищевой продукции были выявлены ДНК сальмонеллы из тушки цыпленка (производитель ООО «Птицефабрика „Акашевская“, Марий Эл) и из полуфабриката из мяса говядины (производство ООО „Вятские рецепты“, Киров). Учитывая, что продовольственное сырье и пищевые продукты для дошкольных образовательных учреждений Сыктывкара поставляются тремя основными поставщиками, начаты внеочередные проверки их деятельности с отбором проб и проверкой документов», — указано в сообщении Роспотребнадзора по Коми.
По данным ведомства, в управления Роспотребнадзора по Кировской области и Марий Эл направлены документы для организации внеплановых проверок производителей продукции, из которой были выявлены ДНК сальмонелл. При этом исследования отобранных проб пищевой продукции и сырья продолжаются.
Ранее сообщалось, что заболели 46 воспитанников детсада №7 Сыктывкара и один взрослый сотрудник. Семь детей госпитализированы в республиканскую инфекционную больницу с признаками кишечной инфекции, состояние их стабильное, угрозы жизни и здоровью нет, отмечали в Минздраве Коми. Дети начали поступать в стационар с начала этой недели. С 11 апреля корпус детсада закрыт на карантин, с 13 апреля закрыт весь детсад. Продолжается эпидемиологическое расследование.
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