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Жителей Пермского края просят рассказать о любимых врачах
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Жителей Пермского края просят рассказать о любимых врачах 

АиФ Пермь 2 часа назад
Фото: АиФ Пермь
Правление профессионального медицинского сообщества приглашает жителей Пермского края принять участие в конкурсе и рассказать о своих любимых врачах.
Конкурс «Мой любимый доктор» проводят в честь Дня медицинского работника. Участвовать в нём может любой человек, получающий медицинскую помощь в любом населённом пункте Пермского края.
Участие в конкурсе — хорошая возможность отметить работу докторов, рассказав о том, как они квалифицированно лечат пациентов.
«Конкурсная работа может выглядеть как небольшой рассказ об истории вашего выздоровления, развернутое мнение о любимом враче, теплые слова о нём, благодарность за его труд. Победители получат ценные призы», — рассказали корреспонденту «АиФ-Прикамье» организаторы конкурса.
Заявки на участие нужно присылать на адрес электронной почты pkoopmspk@gmail.com до 30 мая 2018 года. В работах обязательно нужно указать фамилию, имя и отчество врача и лечебное учреждение, в котором он работает.
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