Жителей Пермского края просят рассказать о любимых врачах

Правление профессионального медицинского сообщества приглашает жителей Пермского края принять участие в конкурсе и рассказать о своих любимых врачах.

Конкурс «Мой любимый доктор» проводят в честь Дня медицинского работника. Участвовать в нём может любой человек, получающий медицинскую помощь в любом населённом пункте Пермского края.

Участие в конкурсе — хорошая возможность отметить работу докторов, рассказав о том, как они квалифицированно лечат пациентов.

«Конкурсная работа может выглядеть как небольшой рассказ об истории вашего выздоровления, развернутое мнение о любимом враче, теплые слова о нём, благодарность за его труд. Победители получат ценные призы», — рассказали корреспонденту «АиФ-Прикамье» организаторы конкурса.

Заявки на участие нужно присылать на адрес электронной почты pkoopmspk@gmail.com до 30 мая 2018 года. В работах обязательно нужно указать фамилию, имя и отчество врача и лечебное учреждение, в котором он работает.