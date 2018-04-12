Майкл Крайтон — отец технотриллера

Жизнь и творчество создателя «Парка Юрского периода» и «Мира Дикого Запада».

Майкл Крайтон был не только писателем, но и сценаристом, кинорежиссером, продюсером. Он подарил нам «Парк Юрского периода», «Конго», «13 воина», сериал «Скорая помощь» и многие другие произведения, без которых сегодня сложно представить современную литературу и киноиндустрию. Общий тираж его книг превысил отметку в 200 млн экземпляров, и эта цифра увеличивается с каждым днем. Многие из них успешно экранизированы и любимы киноманами по всему миру.

Но наибольшую славу автор снискал на ниве технотриллера, который сформировался как жанр в значительной степени под влиянием именно Крайтона. То, что автор сделал ставку именно на это направление, безусловно повлияла его прежняя профессия — до того, как посвятить себя литературе он работал врачом. А также тяга к изучению антропологии и биотехнологии. Действие его книг часто происходит в медицинском или научном мире, отражая страсть автора к теме.

Писатель родился Чикаго, но вырос близ Нью-Йорка. Его отец работал в одном из нью-йоркских журналов, а мама занималась воспитанием детей и заботами о семье, в которой помимо Майкла росли еще трое детей. Юный Крайтон всегда испытывал интерес к литературе и писательскому мастерству. Свои путевые заметки, написанные в 14 лет, он умудрился продать газете «Нью-Йорк таймс» в этом же самом возрасте.

Одно время он учился в Гарвардском университете на филологическом факультете, но педагоги были недовольны результатами его работ. В частности, стиль его письма вызывал всеобщее нарекание преподавателей Гарварда. Однажды он сдал им вместо своего эссе, текст Оруэлла, но и тогда получил низкую оценку. Возможно, проблема была все-таки в преподавателях, а не Крайтоне. В итоге он решил оставить филологию и после окончания университета в 1964 году занялся антропологией в Кембридже. Там же ему дали премию в виде годичной поездки в Европу и Северную Африку, и это путешествие оставило заметный след в будущем творчестве писателя. Он не раз писал путевые заметки и опубликовал биографический роман под названием «Путешествия».

По возвращении в Америку Майкл Крайтон посвящает себя медицине: он окончил Гарвардскую медицинскую школу и работал интерном в Институте Солка. Но стремление стать писателем не давало ему покоя, идеи, которые он почерпнул, работая врачом, знания, которые дал ему Гарвард, будоражили воображение, заставляя хвататься за ручку.

Поначалу сфера его интересов лежала исключительно в жанре детективов и триллеров. Он писал их под разными псевдонимами, в основном связанными с его высоким ростом: Джон Ланге (от нем. «длинный») и Джеффри Хадсон (известный в XVII веке карлик). Один из его романов, «В случае необходимости», получил премию «Эдгар» как лучший детектив года.

Но в 1969 году, когда был опубликован роман «Штамм Андромеда», Майкл Крайтон заявил о себе, как о фантасте. Книга моментально стала бестселлером и очень быстро была экранизирована. Стоит отметить, что это было первое произведение, подписанное настоящим именем автора.

В «Штамм Андромеда» человечеству грозит уничтожение из-за инопланетного вируса, который попал на Землю вместе с космическим зондом и вызвал различные мутации у зараженных людей. У книги, которая рисует такую вполне правдоподобную картину заражения нашей планеты внеземным бактериальным штаммом, в конце 70-х был оглушительный успех.

Тема масштабных катастроф, которые происходят в результате человеческих ошибок при использовании новейших технологий, и в большей степени биотехнологий, становится одной из ключевых в творчестве Майкла Крайтона.

Однако в 70-х писатель активно переключается на работу сценаристом и кинорежиссером. Его перу принадлежат киносценарии таких фильмов, как «Методы доктора Кэри», «Человек, который смотрит», «Бунт роботов» и многих других. Во многих кинолентах Майкл выступил в качестве режиссера и продюсера, например, «Кома», «13 воин» и «Мир Дикого Запада».

«Мир Дикого Запада» завоевал в свое время оглушительный успех, так как посвящен теме противостояния робота и человека, в то время востребованной и актуальной. По сюжету люди из будущего оказались в парке развлечений, где воплощены все предыдущие эпохи, в том числе и мир Дикого Запада. И один из роботов-ковбоев выходит из строя и начинает охоту на человека.

Мы уничтожили и поработили наш мир, и когда исчезли существа, над которыми можно доминировать, мы создали это прекрасное место («Мир Дикого Запада»).

Еще большая популярность, уже мирового масштаба, пришла к Майклу Крайтону после выхода экранизации «Парка Юрского периода», снятую знаменитым Стивеном Спилбергом

Размер таланта Майкла сопоставим с размерами его динозавров в парке Юрского периода. Он был величайшим в смешанных науках и с большими театрализованными концепциями, которые позволяли динозаврам вновь пройтись по этой земле. Майкл был доброй душой, выражавшей свою яркую сторону в романах. Нет никого, кто бы мог занять его место когда-нибудь (Стивен Спилберг).

Сюжет книги всем известен: богатый ученый-романтик воссоздает из молекулы ДНК и при помощи генной инженерии динозавров и организовывает настоящий парк развлечений, но все оборачивается масштабной катастрофой. Тогда, в 1993 году, «Парк Юрского периода» почти год лидировал в списках бестселлеров, а общий тираж, изданный только в США, доходил до 7 миллионов экземпляров.

Человек эпохи Возрождения сегодняшнего дня. Он был врачом, писателем, режиссёром, и продюсером — мало людей делали столько вещей так хорошо, как он. Как создатель и продюсер «Скорой помощи», он помог изменить внешний вид телевизионной драмы (Джефф Зуккер, президент NBC ).

Третья волна небывалого успеха захлестнула Майкла Крайтона после невероятной популярности созданного им сериала «Скорая помощь» с Джорджем Клуни в главной роли. Он рассказывал о жизни приёмного отделения окружной больницы города Чикаго, её сотрудников и пациентов. Сериал 23 раза становился обладателем премии Эмми — высшей награды на американском телевидении — и 124 раза был номинирован на нее.

Среди самых известных книг писателя: «Конго», «Сфера», «Восходящее солнце», «Затерянный мир», «Крылья», «Стрела времени», «Рой», «Next», «Пиратские широты». Майкл Крайтон не раз удостаивался множества литературных и кинематографических премий и наград. В 1994 году он стал единственным человеком, чьи произведения были одновременно номером один на телевидении («Скорая помощь»), в киноискусстве («Парк Юрского периода») и в книгоиздательской отрасли («Разоблачение»).

В 2000 году его именем назван открытый палеонтологами новый вид анкилозавра «Bienosaurus crichtoni», а три года спустя, в 2003 году, — броненосный динозавр «Crichtonsaurus bohlini». Писатель ушел из жизни в 2008 году, но несколько книг Крайтона увидели свет уже после его смерти.

Эти ископаемые не располагают к интересу. Они располагают к страстной приверженности, к религиозному пылу и научным размышлениям, они располагают к жарким беседам и спорам, а от простого интереса они не преуспеют («Зубы дракона»).

Так недавно вышла книга «Зубы дракона», которая была написана Крайтоном еще на заре творчества, но до недавнего времени не была опубликовано. Она рассказывает о борьбе двух реально существовавших палеонтологов, Эдварда Дринкера Коупа и Отниэла Чарльза Марша, во время бума раскопок костей динозавров на американском Диком Западе в 1878 году. Противостояние ученых даже получило название Костяных войн, или Великой гонки за динозаврами. По сюжету романа вымышленный герой студент Уильям Джонсон в запале заключает пари и теперь должен отправиться с одним из профессоров на поиски костей ископаемых животных — на Запад, где правительство ведет с индейцами войну на уничтожение, а суровые золотоискатели противостоят бандам головорезов.

Стоит сказать, что книги и кино в творчестве Майкла Крайтона неразрывно идут друг с другом, и телеканал National Geographic уже работает над сериалом по мотивам этого произведения. Кроме того, благодаря телеканалу HBO получил перерождение «Мир Дикого Запада», а в кино продолжают выходить продолжения «Парка Юрского периода»… Таким образом, творческое наследие Крайтона продолжает жить.

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