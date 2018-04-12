Red Keds отправило человека в космос на поиски работы

Агентство Red Keds и приложение для поиска работы Worki отправили человека в космос в новом рекламном ролике. Космическая кампания стартовала сегодня, в День космонавтики.

Проблемы с поиском работы время от времени возникают у многих. Порой, люди от отчаяния заходят слишком далеко — так и получилось в ролике Red Keds, только в прямом смысле слова. Соискатель в поиске подходящей вакансии отправляется в космос.

Акцентируя внимание на функции приложения «геолокация», команда Red Keds вкладывает в сообщение «Работа ближе, чем кажется» многоуровневый смысл. Пользователь Worki может найти работу не просто в двух шагах от дома, но и такую, которая ему по душе, близка по интересам, соответствует его условиям. Идея иронично транслирует простую мысль: движение вправо-влево — это уже большой шаг. Множество вакансий — прямо перед тобой, в приложении.

«Worki не сравнивает профессию космонавта с земными профессиями, этот образ — гипербола. Скорее речь идет о настроении: космонавт скучает по семье, не скоро он отправится домой, у него нет выбора, такая у него работа. А наш зритель в конце видео узнает, что можно найти вакансию в двух шагах от дома», — рассказывает копирайтер Red Keds Александр Бойко-Бабий.

На съемки ролика пригласили студию Fresh Production и режиссера с сильными навыками арт-директора Ивана Проскурякова.

От выбора актера зависело, поверит ли герою телезритель. Нужен был серьезный, спортивный капитан, в меру строгий, но готовый прийти на помощь, объяснить непонятное, — образ руководителя, близкий пользователю Worki.

Кастинг, по рассказам агентства, проходил увлекательно: актеры изображали пребывание в невесомости.

«Мы поняли, что ощущение абсурда будет выдержано только если наш герой великолепно сыграет серьёзного «Михалыча», некоего начальника, на которого можно положиться, а бытовой диалог хорошо подчеркнет нелепость ситуации», — поясняет оператор-постановщик Fresh Production Евгений Козлов

Основной сложностью оказалось изображение космоса. Откуда летит астронавт? Куда он летит? Где в этот момент находится солнце? Как должен вращаться астронавт? Почему на скафандре все цифры и буквы отзеркалены по горизонтали? Как выглядит лицо космонавта в невесомости? Может ли астронавт активно двигаться? Что должен слышать космонавт? А зритель? Такие вопросы задавала креативная команда проекта сама себе.

Звуковое оформление постоянно подвергалось изменениям. Идеальное решение наши в комбинации аккорда на низких частотах, который создает напряжение «космического эмбиента», и техногенных звуков.

«Въедливость, постоянные обсуждения и занудство в разборе деталей ролика — лучшие качества, которые я увидел на проекте у всех участников. Оператор трех кадров с космонавтом был озадачен главным — что освещает борт станции и что должно быть внутри. В итоге на обшивке — голубоватый рефлекс от планеты Земля, а внутри на контрасте потеплее. Это выглядит драматично. CG-студия создавала станцию, осведомившись о полноте комплекта: ребята читали, какой должна быть минимальная сцепка блоков, чтобы в ней могли безопасно жить и работать исследователи космических просторов. Меня заботили гравитация, капельки и оживление безликого астронавта», — делится тонкостями работы Иван Проскуряков.

Состав творческой группы:

Red Keds

Руководитель команды — Митя Мещеряков Креативный директор — Валерий Волчецкий Руководитель отдела стратегии — Анна Левант Стратег — Дарья Гринева Копирайтеры — Александр Бойко-Бабий, Коба Микеладзе Арт-директор — Максим Демин Дизайнер — Антон Александров Иллюстратор — Никита Кибирев Продюсер — Диана Авшалумова Менеджер — Анастасия Третьякова

Worki

Директор по маркетингу — Анна Кладова

Fresh Production

CG — TBQ Studio