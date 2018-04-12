Семь блюд на букву «С» и культурная программа

Фото с ресурса assets2.resto.ru «С таким масштабом Навруз во Владимире отпразднует впервые» — с этих слов началась пресс-конференция, посвящённая большому культурному событию. В ближайшее воскресенье в полдень в Доме культуры молодёжи, улица Мира 55, можно будет отведать вкуснейшие блюда и насладиться полуторачасовым концертом. Организаторы масштабного праздника — узбекская и таджикская диаспоры 33 региона.

Фото Михаил Мойсеянчик

Навруз является национальной традицией, не имеющей прямого отношения к исламским обычаям. Большой праздник Навруз байрам — праздник весны и для многих конфессий это ещё и встреча Нового года. Если вспомнить, то наши предки — славяне, тоже отмечали новый год весной.

«В городе зарегистрировано 28 национальных общественных организаций. Они представляют различные религиозные конфессии: кто-то исповедует католицизм, кто-то иудаизм. Но все они живут дружно и помогают друг другу», — говорит Евгений Агапов , директор Дома культуры молодёжи.

Официально Навруз начинают отмечать с 21 марта. У нас в регионе дату назначили на 15 апреля. К слову, привязка идёт не к календарной дате, а скорей, к климатической. Ведь первоначальный смысл Навруза заключался в начале посадочного периода. Когда после схода снега фермеры вновь приступали к посевным. Это происходило как-раз-таки в день весеннего солнцестояния. С тех пор Навруз немного изменился, но привязка к посевной осталась.

Праздник пройдёт в два этап. В 12-00 всех гостей праздника будут угощать национальной кухней — плов, сладости. Здесь организаторы приготовили сюрприз — в меню будет семь вкуснейших блюд, начинающихся на букву «С». Кулинары уже вовсю готовятся и ночами варят блюда. На празднике планируют накормить до 400 посетителей. Расположится кухня прямо у входа в Дом культуры.

Вторая часть праздника — насыщенный концерт, где будут представлены хореографические, музыкальные и вокальные номера на узбекском и таджикском языках. Организаторы не исключили, что появятся представители армянской диаспоры со своими номерами, но пока ответа от них не получили. Концерт начнётся в 14-00 и продлится полтора часа.

«Для гостей праздника мы приготовили весёлые викторины и интересные конкурсы. Также не обойдётся Навруз без национального колорита — в фойе Дома культуры молодёжи сделали большую выставку узбекской и таджикской культур. Здесь можно будет познакомиться с нарядами наших стран, различной кухонной утварью и литературой», — говорит Улугбек Балтобаев, председатель Владимирской региональной общественной организации узбеков «Дружба».

Если всё пройдет на «отлично», то проводить праздник на региональном уровне станет ещё одной традицией. К слову, организаторы отмечают, что праздник давно перекочевал с национального уровня на международный. Навруз был включён ЮНЕСКО в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества, с тех пор 21 марта объявлено как Международный день Навруз

Напоминаем, начало праздника в 12:00 в Доме культуры молодёжи, улица Мира 55.