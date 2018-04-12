Планы на выходные: День космонавтики, праздник урожая и новогодний бранч

Прикупить обновку. Уже сегодня, 12 апреля, в «Цветном» мультибрендовый спортивный корнер FV Sport отмечает свой третий день рождения. Организаторы приготовили гостям праздника интересную программу мастер-классов. Стилист Мария Пепелова расскажет о трендах сезона весна-лето и модных спортивных образах на каждый день. А актриса и тренер проекта «PRO лицо» Екатерина Дар покажет, как всего 15 минут фейс-фитнеса в день способны избавить вас от мимических морщин. Всем покупателям FV Sport приготовил подарок — лимитированные футболки с принтом, разработанным специально к этой дате, а также розыгрыш призов от партнеров и угощения от кафе здоровой еды Have A Nice Day.

Отметить День космонавтики. Самый космический ресторан России — «Восход» — празднует День космонавтики. Для того, чтобы праздник прошел незабываемо, 12 апреля на сцене будет выступать Сергей Скачков экс-солист группы «Земляне», который исполнит в том числе гланвый космический хит — «Трава у дома». Ну а в баре AVIATOR всех будут угощать лучшими коктейлями шеф-бармена, а также гостей будет ждать специальный космо-десерт! За музыку в этот вечер будет отвечать Иван Глушков

Посмотреть фильм. И снова к звездам! В рамках 7-го фестиваля «Новое кино Австрии», который проходит в Москве до 15 апреля, состоится показ фильма «Звезда» структуралиста Йоханна Лурфа, ученика Харуна Фароки. Это собрание кадров ночного звездного неба, когда-либо представленных в кинематографе, своего рода космическое путешествие в IMAX. Премьера 12 апреля, но повторить можно будет и в выходные.

… или праздник первого урожая. Ресторан северной кухни Bjorn по такому случаю ежегодно устраивает большой тематический праздник Bjorn Birch Days. Команда отправляется в лес, чтобы бережно собрать свежий, насыщенный вкусом березовый сок или «березовицу» и приготовить на его основе гастрономические комплименты для гостей. Традиционно преображается и сам ресторан: пространство украшают распустившимися березовыми ветками. «Березовые дни» в ресторане Bjorn в этом году пройдут с 12 по 15 апреля. Команда кухни, которую недавно возглавил новый шеф-повар Никита Подерягин, угостит гастрономическим специалитетом из хрустящего листа молодой капусты с муссом из спаржи и жареными березовыми листьями.

Услышать Маяковского. 13 апреля на сцене «Театра Луны» состоится премьера городского мюзикла «Маяковский» –совместного проекта АНО «Музыкальное сердце театра» и московского «Театра Луны». В основу мюзикла легли стихотворения Владимира Маяковского — поэта, который не принимал все устоявшееся, признанное, был человеком бунта, но в итоге стал классиком мировой литературы. Hоль возлюбленной поэта, Лили Брик, исполнит звезда экрана и сцены — Ирина Медведева . Эта история о великом человеке, который на стыке эпох создавал новый мир, но не нашел в нем места для себя.

… или «Уматурман». 14 апреля в Rose bar на Большой Дмитровке выступит легендарная российская рок-группа UMA2RMAN. Создатели хитов «Прасковья», «Ночной дозор», «Проститься» и «Я так ждала тебя, Вова» представят специальную программу. Братья Кристовские исполнят как все старые, уже полюбившиеся публике хиты, так и новинки, которые еще никто не слышал. В программе будет все, за что поклонники так любят группу — безудержное веселье и море эмоций. На концерте «Уматурман» невозможно усидеть на месте — вместе с музыкантами поет и танцует весь зал! Начало концерта ровно в полночь.

Увидеть, как фотографирует автомобиль. До 27 мая в рамках крупнейшего российского фестиваля фотографии «Фотобиеннале-2018» в московском Манеже будет представлена первая в мире выставка фотографий, сделанных «на автомобиль». Серия фотографий, объединенных под общим названием Moments, появилась на свет благодаря совместным усилиями канадского фотографа, трехкратного лауреата Пулитцеровской премии Барбары Дэвидсон и премиального автопроизводителя Volvo Cars. Съемка состоялась в первой половине 2017 года в Копенгагене. Всего в экспозиции три десятка снимков. На кадрах — моменты повседневной жизни датской столицы, запечатленные с совершенно новой точки зрения.

Сделать доброе дело. 15 апреля 2018 года Москва присоединится к глобальной благотворительной акции «День добрых дел» фонда «Гилель», в рамках которой миллионы волонтеров со всех уголков планеты объединяются ради одной цели — творить добро и помогать нуждающимся. В этом году московские волонтеры «Дня добрых дел» смогут принять участие в 10 благотворительных акциях: например, погулять с собаками из приюта или помочь с уборкой в парке. В этот день любой неравнодушный человек может сделать этот мир чуточку лучше — регистрация открыта для всех желающих. Подробности ищите на https://hillel.ru/doinggood/

Устроить себе праздник. До 20 мая в Центре современного искусства «Винзавод» пройдет новая выставка одного из самых востребованных молодых художников России Анастасии Кузнецовой-Руф «От праздника до праздника». Гости выставки окунуться в атмосферу веселья — зал, где проходит экспозиция, будет засыпан толстым слоем блестящего конфетти, неотъемлемым атрибутом шумных праздников. А под 6-метровым потолком будут висеть качели, на которых все желающие смогут покачаться и вспомнить детство, когда каждый день был как праздник. И впервые у галерейной выставки будет аудиогид, который записан самим автором специально для этой выставки. Теперь каждый может узнать, что же имел в виду художник!

Запеть. 14 апреля караоке «Синематограф» отмечает свой день рождения. В программе выступление звезд, праздничная атмосфера и яркая шоу-программа. Кульминацией праздника станет торт от шеф-кондитера ресторана.

Заглянуть в будущее. В пространстве Hyundai Motorstudio на Новом Арбате открылась выставка «Линия. Синтез. Будущее» художника-каллиграффитиста Покрас Лампаса. Художник создал проект на тему будущего, интеграции культур и зарождения новых лингвистических систем — нанес каллиграфическую роспись на стены, окна и лестницы студии. Вход свободный, увидеть проект сможет любой желающий до 6 мая.

Сходить на новогодний бранч. Нет-нет, с нами все в порядке. Просто в ресторане Black Thai пятницу и все выходные будут отмечать тайский Новый год. В воскресенье, 15 апреля, здесь пройдет праздничный новогодний бранч, и никто не уйдет без фирменного торта от шеф-кондитера Лючии Чеботарь. Бранч стартует с 13.00 и длится до 18.00, стоит 2500 руб. для взрослых и 1000 руб. для детей с 6 до 14 лет. С наступающим, в общем!