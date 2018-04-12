Выходные 13–15 апреля: концерт Guano Apes и фестиваль дизайна

ПЯТНИЦА, 13 апреля

Благотворительный спектакль «Дом 19|07»

13 и 14 апреля в честь Дня мецената и благотворителя в Москве состоится благотворительный показ спектакля «Дом 19|07». Это первый российский театральный сериал в иммерсивном формате, который проходит в особняке А. К. Поливанова. Все посетители смогут помочь людям, больным лейкемией. Старинный деревянный дом в самом центре Москвы давно оброс легендами и слухами, он пережил два пожара и уцелел. Организаторы приглашают побродить по старинному дому, посмотреть историю о призраках. Все средства от продажи билетов на спектакль будут направлены в Фонд борьбы с лейкемией (leikozu.net).

Где: Москва, особняк А. К. Поливанова

Цена: 6000 рублей

Премьера фильма «Тихое место»

Тихий хоррор о выживании в постапокалиптических условиях — «Тихое место» Джона Красински — в прокате с 12 апреля.

Действие фильма происходит в американской провинции после того, как на землю напали сверхъестественные существа. Выжить удалось самых тихим, среди которых семья с тремя детьми. Чудища реагируют на любой шум, поэтому герои общаются жестами, но в доме, где живут маленькие дети, молчать постоянно очень сложно.

Где: кинотеатры Москвы и Московской области

Цена: от 250 рублей

«Фотофорум-2018»

18-я Международная выставка фото-, видеооборудования, печатных технологий и аксессуаров с 12 по 14 апреля проходит в «Крокус Экспо». В программе выставки — мастер-классы, семинары, экспозиция фототехники, печатного оборудования и аксессуаров. Здесь можно увидеть самые современные фотокамеры от ведущих мировых производителей, послушать лекции по фотосъемке, кино, видео, печати и обработке фото от профессиональных фотографов.

Где: Московская область, Красногорск, «Крокус Экспо»

Цена: от 500 до 800 рублей

СУББОТА, 14 апреля

Концерт Mgzavrebi

Весенний концерт одной из самых популярных грузинских групп — Mgzavrebi — 14 апреля пройдет в Москве. В этот раз душевные грузинские романтики презентуют сборник лучших песен «Krebuli». За 12 лет творчества у них вышло 6 альбомов, они засветились на многих музыкальных фестивалях — от «Нашествия» до «Дикой мяты», выступали в Парке Горького на праздновании Масленицы и Дня города, сотрудничали с артистами в диапазоне от Пласидо Доминго до Нино Катамадзе и успели записать альбом с Евгением Гришковцом. В Москве грузинские музыканты выступают чуть ли не чаще, чем в Тбилиси. Оно и понятно, ведь московская публика очень впечатлилась душевными живыми выступлениями группы.

Где: Москва, ГлавClub

Цена: от 1600 рублей

Весенняя ярмарка российских дизайнеров «Дуняша Маркет» 14 и 15 апреля пройдет в Центре дизайна Artplay. Более 120 дизайнеров из России и стран ближнего зарубежья представят свои коллекции одежды и украшений. Также здесь можно будет купить керамику, игрушки ручной работы, предметы интерьера, аксессуары и пр. На ярмарке пройдет 15 мастер-классов, будет работать фудкорт, можно будет послушать живую музыку и бесплатно продегустировать коктейли.

Где: Москва, Центр дизайна Artplay

Цена: вход бесплатно

Фестиваль универсального дизайна

Второй Фестиваль универсального дизайна в рамках выставки «Дизайн NEXT» с 10 по 15 апреля проходит в ЦДХ. Основная идея фестиваля — рассказать, как обустраивать современный город, чтобы он стал удобным для всех. В программе: выставки, инсталляции, лекции и мастер-классы. Здесь можно увидеть новейшие достижения в промышленном, графическом дизайне, информационном дизайне, fashion-дизайне, которые меняют и формируют комфортную среду для человека.

Где: Москва, ЦДХ Цена: по регистрации на сайте

Фестиваль духовной музыки в Новом Иерусалиме

XIII Пасхальный фестиваль духовной хоровой музыки «Светися, светися, Новый Иерусалиме…» 14 апреля пройдет в Воскресенском соборе Ново-Иерусалимского монастыря. В этом году в мероприятии впервые примут участие Патриарший хор Храма Христа Спасителя под руководством дирижера Ильи Толкачева, польская группа «Стебло» под руководством Анны Мисeюк. Также в фестивале участвуют дети из Детского отделения Московского Синодального хора под руководством Натальи Асмус.

Где: Московская область, г. Истра

Цена: бесплатно

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 апреля

Концерт Guano Apes

Легенды альтернативной рок-сцены Guano Apes 15 апреля дадут концерт в Москве, посвященный 20-летию культового альбома Proud Like a God, который навсегда закрепил их в звездном статусе. Организаторы обещают, что все будет ярко и громко — в лучших традициях безбашенных шоу группы, которые уже показали рекордные сборы в Европе.

Где: Москва, клуб Adrenaline Stadium

Цена: от 2400 рублей

Пасхальная неделя в Звенигороде

Пасхальная неделя 15 апреля завершится в Звенигородском историко-архитектурном и художественном музее. Можно успеть посетить театрализованную экскурсию «Пасха — Светлое Христово Воскресенье» по выставке «Покои боярыни», узнать о традициях и истории праздника светлой Пасхи. Каждый участник получит буклет с рецептами традиционных пасхальных блюд. Также все желающие смогут попробовать себя в мастерстве колокольного звона в рамках интерактивной программы «Звени, Звенигород!». Все желающие могут подняться на звонницу Успенского собора и позвонить в колокола.

Где: Московская область, Звенигород, Звенигородский кремль

Цена: бесплатно

Где позвонить в колокола в Подмосковье на Пасхальной неделе>>

Благотворительный маркет «Пироги и пряники»

Традиционный праздник «Пироги и пряники» от благотворительного фонда «Созидание» 15 апреля пройдет в Москве. Здесь будет представлена выпечка с корицей, ванилью и имбирем, пройдут детские мастер-классы. Также на маркете можно принять участие в лотерее, приобрести редкие книги с автографами авторов, купить картины, сувениры и многое другое. Все деньги с продаж будут направлены в фонд «Созидание».

Где: Москва, Центр Благосфера (1-й Боткинский проезд, д. 7, стр. 1)

Цена: вход свободный, мастер-классы — 500 рублей