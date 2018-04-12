Психолог рассказал подросткам из Коптева об основах толерантности

В рамках профилактики проявлений экстремизма в молодежной среде 5 апреля в Центре социальной помощи семье и детям «Коптево» прошел интерактивный тренинг «Толерантность. Гармония в многообразии».

— Участниками стали подростки, посещающие отделение дневного пребывания, тренинг проводил психолог, — уточнил сотрудник центра. — Специалист подробно рассказал об урегулировании конфликтных ситуаций, в том числе на национальной и религиозной почве. Было дано определение толерантности — как уважения прав других людей быть иными, а также воздержания от причинения вреда.

Участники встречи также получили необходимую информацию об основных типах конфликтов и способах их конструктивного решения. (ео)