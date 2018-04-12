Сургутян приглашают на первомайское праздничное шествие

1 мая на праздновании дня Весны и труда в Сургуте пройдёт демонстрация трудовых коллективов города, — сообщает администрация города.

По традиции горожане пройдут по улице Ленина, от Театра актера и куклы «Петрушка» до памятника основателям Сургута.

Также участие в шествии примут почетные граждане Сургута, ветераны, руководители градообразующих предприятий, депутаты и аппарат управления администрации. Шествие начнется в 10 часов. Формировать колону согласно схеме начнут с 08:00 до 09:30.

Для участия в праздничном шествии трудовым коллективам нужно с 16 по 24 апреля направить заявку по электронной почте: surprofkult@mail.ru Напомним, что движение на дорогах, по которым пройдёт шествие колоны, в этот день будет ограничено.