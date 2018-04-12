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Сургутян приглашают на первомайское праздничное шествие
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Сургутян приглашают на первомайское праздничное шествие 

АиФ Югра 2 часа назад
Фото: АиФ Югра
1 мая на праздновании дня Весны и труда в Сургуте пройдёт демонстрация трудовых коллективов города, — сообщает администрация города.
По традиции горожане пройдут по улице Ленина, от Театра актера и куклы «Петрушка» до памятника основателям Сургута.
Также участие в шествии примут почетные граждане Сургута, ветераны, руководители градообразующих предприятий, депутаты и аппарат управления администрации. Шествие начнется в 10 часов. Формировать колону согласно схеме начнут с 08:00 до 09:30.
Для участия в праздничном шествии трудовым коллективам нужно с 16 по 24 апреля направить заявку по электронной почте: surprofkult@mail.ru  Напомним, что движение на дорогах, по которым пройдёт шествие колоны, в этот день будет ограничено.
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