В Саратовской области полицейские участвуют в предупредительных противопаводковых мероприятиях

В городе Петровске, где паводковыми водами реки Медведицы подтопило более 600 придомовых территорий, сотрудники полиции приняли участие в эвакуации семей, находящихся в социально опасном положении. В безопасную зону вывезено пять семей, в которых воспитываются 12 детей. На время паводка эвакуированные размещены в соматическом отделении районной больницы.

Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по Петровскому району при обходе жилого сектора напомнили жителям, как вести себя в зоне подтопления, раздали тематические памятки с подробным описанием действий в экстремальной ситуации и с номерами телефонов экстренных служб. Особое внимание уделено детской безопасности. Полицейские напомнили взрослым, что не следует оставлять детей без присмотра и разрешать им играть вблизи водоемов без сопровождения старших, что особенно актуально в период таяния льда.

Разъяснительная работа с жителями проводится на административных участках во всех районах области, где сохраняется угроза подтопления.