Ещё
В Саратовской области полицейские участвуют в предупредительных противопаводковых мероприятиях
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Саратовской области полицейские участвуют в предупредительных противопаводковых мероприятиях 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 2 часа назад
В городе Петровске, где паводковыми водами реки Медведицы подтопило более 600 придомовых территорий, сотрудники полиции приняли участие в эвакуации семей, находящихся в социально опасном положении. В безопасную зону вывезено пять семей, в которых воспитываются 12 детей. На время паводка эвакуированные размещены в соматическом отделении районной больницы.
Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по Петровскому району при обходе жилого сектора напомнили жителям, как вести себя в зоне подтопления, раздали тематические памятки с подробным описанием действий в экстремальной ситуации и с номерами телефонов экстренных служб. Особое внимание уделено детской безопасности. Полицейские напомнили взрослым, что не следует оставлять детей без присмотра и разрешать им играть вблизи водоемов без сопровождения старших, что особенно актуально в период таяния льда.
Разъяснительная работа с жителями проводится на административных участках во всех районах области, где сохраняется угроза подтопления.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
В рамках акции «Дети России – 2018» сотрудники полиции Красноярска провели профилактическую беседу со школьниками В Сахалинской области полицейские присоединились к Всероссийской акции «Дети России-2018» В Удмуртии в рамках операции «Дети России – 2018» полицейские посетили Центр реабилитации несовершеннолетних
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть3
Никто не пришел попрощаться: судьба Георгия Вицина63
Классика и гениталии: что не так с нашим театром152
Увидел «Танки» — уехал на авто1
Ушла как Каренина: трагедия Фроси Бурлаковой
Видео
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
00:26
«У каждого будет свой ад»
Концерты
01:00:57
Классика и гениталии: что не так с нашим театром
Театры
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову
Концерты
03:04
Юлия Самойлова представила песню для Евровидения
Концерты
02:11
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кино
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение