Музей денег посетили школьники

Для измайловских ребят была проведена экскурсия «В поисках совершенного материала».

Ученики школы №2094 в прошедшие выходные побывали на экскурсии в Музее денег. Юные измайловцы узнали, что музей существует всего несколько лет: он был создан на базе частной коллекции банкира Александра Плющенко

Экскурсоводы сообщили третьеклассникам, что соль стала одним из первых платежных средств. Помимо этого роль денег в далекие времена выполняли различные предметы: ракушки каури (выступали в роли денег целых 3500 лет, а подделать их было невозможно) и металлы, табак и напитки, оружие и специи, зерно и какао-бобы, шкурки (белки и куницы), скот и др.

Бумажные же деньги придумали в древнем Китае в XI веке, а в России они появились во время правления Екатерины II. Так по указу Екатериной II в России в 1769 году начали выпускать бумажные деньги — «катьки», на них была изображена сама Екатерина, а еще были «петьки», на котором был изображен Петр I.