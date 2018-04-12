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Музей денег посетили школьники
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Музей денег посетили школьники 

Управа района Измайлово города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
Для измайловских ребят была проведена экскурсия «В поисках совершенного материала».
Ученики школы №2094 в прошедшие выходные побывали на экскурсии в Музее денег. Юные измайловцы узнали, что музей существует всего несколько лет: он был создан на базе частной коллекции банкира Александра Плющенко.
Экскурсоводы сообщили третьеклассникам, что соль стала одним из первых платежных средств. Помимо этого роль денег в далекие времена выполняли различные предметы: ракушки каури (выступали в роли денег целых 3500 лет, а подделать их было невозможно) и металлы, табак и напитки, оружие и специи, зерно и какао-бобы, шкурки (белки и куницы), скот и др.
Бумажные же деньги придумали в древнем Китае в XI веке, а в России они появились во время правления Екатерины II. Так по указу Екатериной II в России в 1769 году начали выпускать бумажные деньги — «катьки», на них была изображена сама Екатерина, а еще были «петьки», на котором был изображен Петр I.
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