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Светлая Седмица пришла в салехардскую больницу
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Светлая Седмица пришла в салехардскую больницу 

Красный Север 1 час назад
Фото: Красный Север
Сегодня настоятель храма-часовни во имя Святителя Луки (Войно-Ясенецкого) при окружной больнице Салехарда отец Сергий прошёл по детским отделениям раздавая куличи и благословения.
Пасхальные куличи для маленьких пациентов специально испекли утром. Свою частичку пасхальной радости получили и медицинские работники.
Двойняшки Юрий и Семён и их мама Олеся Ермакова из Аксарки поступили недавно. Куличики есть им ещё нельзя по возрасту. Их съест мама. А вот доброе слово батюшки и благословение для скорейшего выздоровления будут не лишние.
В этом году Светлая Седмица продлится с 8 по 14 апреля. В эти дни нужно по возможности раздавать еду и дары всем нуждающимся. А у открытых церковных врат стоит артос — особый вид хлеба. Его торжественно раздадут верующим на шестой, субботний день от Седмицы. Считается, что такой хлеб хранится весь год и помогает при недугах.
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