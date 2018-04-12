Светлая Седмица пришла в салехардскую больницу

Сегодня настоятель храма-часовни во имя Святителя Луки (Войно-Ясенецкого) при окружной больнице Салехарда отец Сергий прошёл по детским отделениям раздавая куличи и благословения.

Пасхальные куличи для маленьких пациентов специально испекли утром. Свою частичку пасхальной радости получили и медицинские работники.

Двойняшки Юрий и Семён и их мама Олеся Ермакова из Аксарки поступили недавно. Куличики есть им ещё нельзя по возрасту. Их съест мама. А вот доброе слово батюшки и благословение для скорейшего выздоровления будут не лишние.

В этом году Светлая Седмица продлится с 8 по 14 апреля. В эти дни нужно по возможности раздавать еду и дары всем нуждающимся. А у открытых церковных врат стоит артос — особый вид хлеба. Его торжественно раздадут верующим на шестой, субботний день от Седмицы. Считается, что такой хлеб хранится весь год и помогает при недугах.