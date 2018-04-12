Культурный центр «Вдохновение» приглашает на космические дни

С 12 по 14 апреля Культурный центр «Вдохновение» приглашает всех познакомиться с тайнами покорения космоса в рамках фестиваля «Дни космонавтики».

12 апреля в 18.00 Фестиваль откроет показ научно-популярного фильма «Небо над Нейтрино». Это первый документальный фильм научного портала ТАСС «Чердак», рассказывающий о работе Баксанской нейтринной обсерватории, расположенной на Северном Кавказе. Там, глубоко под землей, физики изучают удивительную частицу нейтрино. Чтобы поймать всего несколько частиц, им приходится ждать, строить огромные установки и противостоять непокорным силам природы.

Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке: https://kts-vdohnovenie.timepad.ru/event/692596/

Далее на лекции «Космос в искусстве», которая начнется в 19:30, в Малом зале культурного центра искусствовед Мария Седова расскажет, как изменилось отображение представлений человека о мироустройстве после открытия Солнечной системы, и как звездное небо и галактики отображались в искусстве на протяжении веков. Регистрация: https://kts-vdohnovenie.timepad.ru/event/692600/

13 апреля в 18:30, 19:00, 19:30 посетителей Фестиваля ждет «Мобильный Планетарий» и полное погружение в космическое пространство благодаря использованию специальных визуальных и аудиоэффектов: стереофильмы о космических объектах, строении Солнечной системы и покорителях космоса. Каждый показ рассчитан на 30-40 минут и будет сопровождаться интересными лекциями с последующим обсуждением.

В 19:30 в Малом зале гостей ждет тематическая лекция и показ художественного фильма «Время первых» (реж. Дмитрий Киселёв ). В основе фильма — реальные события 1960-х годов, когда в разгар холодной войны советский космонавт Алексей Леонов впервые в истории человечества выходит в открытый космос с корабля «Восход-2». Регистрация: https://kts-vdohnovenie.timepad.ru/event/692627/

Вход на концерт свободный по предварительной регистрации https://kts-vdohnovenie.timepad.ru/event/692632/

В течение трех дней фестиваля в фойе второго этажа будет проходить выставка «Наш Гагарин», рассказывающая о жизни первого космонавта планеты с разных сторон — ведь он был не только летчиком и космонавтом, но и семьянином, спортсменом и общественным деятелем. Выставка подготовлена специалистами Мемориального музея космонавтики.

Фестиваль будет проходить по адресу: Литовский бульвар, 7 (метро Ясенево).

Мероприятие проводится при поддержке Департамента культуры г. Москвы.