Это просто космос: топ событий выходных от НГС

Второй четвертьфинал лиги «КВН-Сибирь»

В пятницу вечером можно сходить на КВН — кстати, первая игра сибирской лиги прошла ещё в 1989 году. В нашем городе начинали свою карьеру многие известные команды, например «Дети лейтенанта Шмидта», «Полиграф Полиграфович», «СТЭПиКО», «Байкал». В этом сезоне за звание самых остроумных будут бороться ребята из Новосибирска, Томска, Алтая, Омска и даже Казахстана.

Когда? 13 апреля Где? В ДК имени Горького (Богдана Хмельницкого, 40) Во сколько? В 19:00 Сколько стоит? 450–650 рублей (12+)

День космонавтики в баре

В пятницу один из ресторанов приглашает горожан отметить годовщину первого полёта человека в космос — весь вечер на сцене будет выступать кавер-группа «Выходной день». А в субботу в том же заведении выберут самую красивую девушку — там пройдёт финал конкурса «Мисс „Максимилианс“ 2018».

Когда? 13 и 14 апреля Где? В ресторане «Максимилианс» (Дуси Ковальчук, 1/1) Во сколько? Сбор гостей в 20:00 Сколько стоит? 300 рублей (18+)

Вечеринка в честь юбилея Re_play community

13 апреля десятилетие своей работы отмечает команда Re_play — ребята занимаются организацией клубных тусовок на разных городских площадках. Свои сеты Marcello и Alex Luter практически никогда не готовят заранее, импровизируя за пультом. Кроме них в «Подземке» сыграют и другие диджеи, например Mike Spirit и Agraba. Гостям предлагают танцевать до утра.

Когда? 13 апреля Где? В лофт-парке «Подземка» (Красный проспект, 161) Во сколько? С 22:00 до 6:00 Сколько стоит? 500 рублей (18+)

Мастер-класс «Вторая жизнь старым вещам»

Если у вас дома есть полка (или сумка) с вещами, которые вы не носите, но выбросить не решаетесь, попробуйте превратить их во что-то новое и нужное. На субботнем мастер-классе покажут, как сшить симпатичную лоскутную наволочку с сердечком из старых джинсов и футболок.

Когда? 14 апреля Где? В молодёжном центре «Содружество» (Кропоткина, 269/1) Во сколько? В 15:30 Сколько стоит? Бесплатно, но необходима регистрация (6+)

«Тотальный диктант»

В эту субботу все пишут «Тотальный диктант» — в Новосибирске будет работать целых 69 площадок. Центральным местом проведения акции неожиданно стал аэропорт Толмачёво. Диктатором там выступит Андрей Бочаров — известный юморист, актёр и телеведущий родом из Новосибирска. Текст в этот раз написала Гузель Яхина — автор романа «Зулейха открывает глаза».

В нашем городе будет восемь площадок со свободным входом: новый корпус НГУ (Пирогова, 1), НГУ (Пирогова, 1/1), НГТУ ( Карла Маркса , 20), РАНХиГС (Нижегородская, 6, нужно взять паспорт), главный корпус НГАСУ (Ленинградская, 113), НГУЭУ (Каменская, 52), НГПУ (Вилюйская, 28) и NL Store (Селезнёва, 47).

Когда? 14 апреля Где? Посмотреть полный список площадок и зарегистрироваться можно на сайте проекта Во сколько? В 15:30 Сколько стоит? Бесплатно (0+)

Бесплатный интеллектуальный турнир о космосе

В двух торговых центрах города пройдёт интеллектуальный турнир Cosmo Quiz Time. Организаторы отмечают, что это прежде всего развлечение, а не тест на знания. Темой игр станет космос, для участия нужно собрать и зарегистрировать команду (от трёх до шести человек) до 12 апреля (включительно).

Когда? 14 апреля на Гусинобродском шоссе, 20 (2-й этаж), 15 апреля на Троллейной, 130А (2-й этаж) Где? В ТРЦ «Континент» Во сколько? В 17:00 Сколько стоит? Бесплатно, но нужна регистрация (6+)

Концерт рэпера Feduk

Рэп сегодня настолько популярен, что модные исполнители приезжают в Новосибирск почти каждую неделю. В этот раз в «Подземке» выступит Фёдор Инсаров, известный как Feduk. Парень умело смешивает хип-хоп и танцевальную музыку. В программе — такие хиты, как «Розовое вино», «Я хочу летать», «Лунапарк», «Моряк». Будут и новые треки.

Когда? 14 апреля Где? В лофт-парке «Подземка» Во сколько? В 19:00 Сколько стоит? 1199–1599 рублей (18+)

Танцевальный спектакль «Эксцентрик-балета» из Екатеринбурга

Труппа известного уральского хореографа Сергея Смирнова покажет данс-спектакль «Песни последней травы». Он создан по заказу международного фестиваля современного танца «Чанг Му» (Южная Корея). Критики пишут, что постановки Смирнова — это истории маленьких людей в больших городах.

Когда? 14 апреля Где? В КТЦ «Евразия» (Селезнёва, 46) Во сколько? В 19:00 Сколько стоит? 850–1200 рублей (6+)

«Лютый джаз» в филармонии

Поздним субботним вечером можно послушать джаз. На сцену выйдет московский квинтет Анастасии Лютовой — молодые музыканты исполнят популярные композиции и песни из репертуара легендарного Джорджа Гершвина . Команда участвовала в известных фестивалях («Очарование джаза», «Джаз в саду Эрмитаж », «Джаз на Москве-реке») и сегодня успешно выступает на столичных площадках.

Когда? 14 апреля Где? В ГКЗ имени Каца (Красный проспект, 18/1) Во сколько? В 21:00 Сколько стоит? 800 рублей (12+)

Киноночь фильмов Миядзаки

В честь Всемирного дня анимешника, который отмечали 11 апреля, на большом экране покажут три шедевра японского режиссёра Хаяо Миядзаки: «Унесённые призраками», «Мой сосед Тоторо» и «Ходячий замок». Также в программе: чайная церемония, тематические конкурсы, игротека, музыка, фотосессии и другие сюрпризы.

Когда? 14 апреля Где? В киноконцертном комплексе имени Маяковского (Красный проспект, 15) Во сколько? В 23:00 Сколько стоит? 399 рублей (16+)

Народное гулянье «Красная горка»

Красная горка — народное название первого воскресенья после Пасхи (в этот день традиционно играют много свадеб). Новосибирцев приглашают на праздник под открытым небом, куда можно прийти всей семьёй. В программе — концерт, народные танцы и хороводы, соревнования по русской борьбе, площадки молодецких игр, стеношные бои, детская игра «Пасхальные забавы» и другие старинные развлечения.

Когда? 15 апреля Где? В Нарымском сквере Во сколько? В 14:00 Сколько стоит? Бесплатно (0+)

Бесплатные экскурсии в музеях

15 апреля — Международный день культуры. В честь праздника во всех городах России будут проходить бесплатные мероприятия. В нашем городе можно сходить на экскурсию в интерактивный музей «Россия — Моя история» (Василия Старощука, 24). В 11:00 будет экскурсия по экспозиции «Рюриковичи», в 13:00 — «Романовы», в 15:00 — «ХХ век: от великих потрясений к Великой Победе», в 17:00 — «Россия — моя история: 1945–2016 годы».

В 12:00 можно посетить художественный музей — там проведут бесплатные экскурсии по постоянной экспозиции.

В 16:00 в музыкальном колледже (Ядринцевская, 46) состоится гала-концерт конкурса «Молодые голоса Сибири».

Когда? 15 апреля Где? На площадках города Во сколько? С 11:00 до 18:00 Сколько стоит? Экскурсионное обслуживание и концерт — бесплатно, входной билет в художественный музей — 120 рублей (для школьников, студентов и пенсионеров — 60 рублей)

Фотоквест «Сила искусства»

В рамках акции «Культурный минимум» пройдёт ещё и фотоквест по центру города. Он включает семь точек — в каждой участников ждёт задание. Можно сформировать свою команду из восьми человек или принять участие лично (в этом случае вы присоединитесь к одной из групп). Вам понадобятся фотоаппарат (или хорошая камера на телефоне) и кабель, чтобы скинуть снимки на компьютер. Возраст участников квеста — 14–30 лет. Победители получат билеты в театр.

Когда? 15 апреля Где? Сбор в 13:00 в областной юношеской библиотеке (Красный проспект, 26) Во сколько? С 14:00 до 16:30 Сколько стоит? Бесплатно, но нужна регистрация (16+)

Концерт «Проекта ХБ»

В Новосибирск приезжает яркая группа, которая с 2015 года обрела множество поклонников. Ребята презентуют новую программу с актуальным названием «Время хайпа». Умные тексты, качественная музыка, острые темы — в общем, если вы ещё не знакомы с творчеством группы, стоит послушать их песни и составить своё мнение.

Когда? 15 апреля Где? В кабаре-кафе «Бродячая собака» (Каменская, 32) Во сколько? В 19:00 Сколько стоит? 500–700 рублей (18+)

Концерт той самой группы Pain

К нам прилетают авторы легендарной песни «Shut your mouth!», которая в «нулевые» звучала из каждого мобильника. Шведский музыкант Питер Тагтгрен и его команда зажгут в лофт-парке «Подземка». Программа из самых популярных треков приурочена к двадцатилетию группы.

Когда? 15 апреля Где? В лофт-парке «Подземка» (Красный проспект, 161) Во сколько? В 20:00 Сколько стоит? 2100–3000 рублей (18+)

Выставка наскальных рисунков Алтая

Краеведческий музей предлагает представить, каким Алтай был три-пять тысяч лет назад. Художник Эдуард Логинов особым методом перенёс древние изображения со скал на бумагу. В музее отмечают, что гости выставки увидят не просто нарисованных оленей или волков: за очевидностью картинки стоит иная, магическая реальность, ведь олень был солнечным божеством, а волк — защитником от злых сил.

Когда? С 12 апреля по 13 мая Где? В краеведческом музее Во сколько? В выходные музей работает с 11:00 до 19:00, в будни — с 10:00 до 18:00 Сколько стоит? 80 рублей (для школьников, студентов, пенсионеров — 50 рублей (0+)

Выставка современных художников Казахстана

В художественном музее к выходным открылась выставка «Где-то в Великой степи», организованная совместно с музеем современного искусства «Эрарта» (Санкт-Петербург). Посетители смогут познакомиться с современным искусством Казахстана: в залах разместили работы пяти авторов, принадлежащих двум поколениям художников.

Когда? С 12 апреля Где? В художественном музее Во сколько? С 12:00 до 20:00 Сколько стоит? 300 рублей (для школьников, студентов, пенсионеров — 150 рублей (6+). По этому билету можно посмотреть все выставки в залах, расположенных со стороны улицы Свердлова

Фильм об опасном виде спорта и встреча с режиссёром

В «Победе» покажут документальный фильм о самом экстремальном виде спорта — бейсджампинге (по статистике погибает каждый шестидесятый спортсмен). При этом популярность опасных прыжков растёт. «Выход» снял режиссёр Антон Калюжный , который на себе испытал радости и ужасы бейсджампинга. После показа 13 апреля он ответит на вопросы зрителей и расскажет о самых драматичных моментах работы над лентой.

Когда? С 13 по 15 апреля Где? В кинотеатре «Победа» Во сколько? 13 апреля в 19:00, в остальные дни — в 17:00 Сколько стоит? 300 рублей (16+)

Фантастический боевик «Рэмпейдж» 16+

Самая ожидаемая кинопремьера недели — очередная история о том, как наука вышла из-под контроля человека. Главный герой — приматолог Дэвис Окойи, который предпочитает держаться подальше от людей и дружит с умной гориллой Джорджем. Однажды неудачный генетический эксперимент превращает обезьяну в монстра, более того, оказывается, что существуют и другие модифицированные хищники. Пока чудовища крушат Северную Америку, Окойи пытается изобрести антидот и спасти мир (а заодно и Джорджа). Фильм снят в формате IMAX.

Ужастик «Тихое место» 16+

Страшная история одной семьи, живущей на ферме в американской глубинке. Всё бы ничего, но мир героев полон монстрами, реагирующими на любой звук. Люди разработали целый комплекс специальных жестов, чтобы общаться друг с другом, но в доме двое маленьких детей, а это не тот фактор, который помогает сохранять тишину.

Добрые мультфильмы про животных 6+

На экраны вышли два потенциально хороших мультфильма. «Славные пташки» производства Исландии и Бельгии — история о приключениях малыша Рыжика, который попал в лапы кота и не смог вместе со стаей улететь на юг, и куропатки-отшельника Гайрона. Случайные знакомые направляются в Райскую долину — тайное место в горах, где можно переждать суровую зиму. Второй мультфильм — «Большой злой лис и другие сказки» (Франция, Бельгия) — попал в лонг-лист кинопремии «Оскар». Это рисованный сборник новелл о жизни забавных обитателей маленькой деревушки, у которых куча проблем и радостей.

Когда? С 12 апреля

Где? В кинотеатрах города

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