К столетнему юбилею: штаб Южного военного округа будут охранять четверо бетонных воинов

Рядом со штабом ЮВО в ближайшее время появятся скульптуры российских воинов. Это будут двухметровые композиции, символизирующие участников разных войн: Гражданской, Великой Отечественной, Афганской. Также здесь будет установлена фигура современного военнослужащего РФ. Монумент появится в честь столетнего юбилея, который в этом году отмечает Северо-Кавказский военный округ.

Корреспонденту 161.ru удалось пообщаться с автором одного из монументов Виталием Датченко и узнать, как он создавал образ российского героя.

— В этот проект меня пригласил мой наставник, известный ростовский скульптор Дмитрий Лындин. Когда я приехал, передо мной поставили задачу сделать афганца, — рассказал Виталий. — После того, как утвердили эскиз, я принялся за работу. Лепка из глины заняла примерно месяц.

Ростовчанин отметил, что прототипом монумента стал его собственный отец, который в свое время служил в Советской армии.

Скульптор Виталий Датченко лепил афганца со своего отца

— У него подходящий типаж, поэтому я попросил немного попозировать мне. Я хотел придать скульптуре черты мужественности, твердости характера. Но в то же время, отразить на лице задумчивость, усталость и некую грусть, ведь война — это не парк развлечений, — пояснил автор.

Сейчас работа находится в мастерской, с нее уже снята гипсовая форма, которая теперь готовится к заливке раствором. Все четыре фигуры сделают из бетона и затонируют краской под цвет металла. Их установят на территории штаба через две недели, а официально откроют 4 мая.