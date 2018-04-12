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К столетнему юбилею: штаб Южного военного округа будут охранять четверо бетонных воинов
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К столетнему юбилею: штаб Южного военного округа будут охранять четверо бетонных воинов 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
Рядом со штабом ЮВО в ближайшее время появятся скульптуры российских воинов. Это будут двухметровые композиции, символизирующие участников разных войн: Гражданской, Великой Отечественной, Афганской. Также здесь будет установлена фигура современного военнослужащего РФ. Монумент появится в честь столетнего юбилея, который в этом году отмечает Северо-Кавказский военный округ.
Корреспонденту 161.ru удалось пообщаться с автором одного из монументов Виталием Датченко и узнать, как он создавал образ российского героя.
— В этот проект меня пригласил мой наставник, известный ростовский скульптор Дмитрий Лындин. Когда я приехал, передо мной поставили задачу сделать афганца, — рассказал Виталий. — После того, как утвердили эскиз, я принялся за работу. Лепка из глины заняла примерно месяц.
Ростовчанин отметил, что прототипом монумента стал его собственный отец, который в свое время служил в Советской армии.
Скульптор Виталий Датченко лепил афганца со своего отца
— У него подходящий типаж, поэтому я попросил немного попозировать мне. Я хотел придать скульптуре черты мужественности, твердости характера. Но в то же время, отразить на лице задумчивость, усталость и некую грусть, ведь война — это не парк развлечений, — пояснил автор.
Сейчас работа находится в мастерской, с нее уже снята гипсовая форма, которая теперь готовится к заливке раствором. Все четыре фигуры сделают из бетона и затонируют краской под цвет металла. Их установят на территории штаба через две недели, а официально откроют 4 мая.
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