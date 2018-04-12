Николай Панков: Космос стал для наших земляков символом новых возможностей 

Депутат Государственной Думы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» поздравил всех жителей области с Днем Космонавтики. — Поздравляю всех жителей области с Днем Космонавтики! Для нас этот день особенный. С нашей земли впервые шагнул в небо Юрий Гагарин, и она же гостеприимно встретила его из космического полета. На долгие годы космос стал для наших земляков символом новых возможностей и прогресса. Свой вклад в мечту внесли саратовские заводы и конструкторские бюро. Горжусь тем, что сегодня молодежь продолжает эту традицию, изучая нашу историю, выбирая профессию, — отметил парламентарий.
Госдеп отметил хорошую идую студентов Гагаринского университета — сделать подборку фильмов о космосе.