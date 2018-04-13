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В Казани на ямочный ремонт дорог потратят 53,7 млн рублей
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В Казани на ямочный ремонт дорог потратят 53,7 млн рублей 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
Сейчас работы ведутся по улицам Аделя Кутуя, Бутлерова, Гагарина, Королева, Кул Гали, Центральная в пос. Салмачи.
«На сегодня выполнен ремонт на площади около 4 тыс. кв. м, ремонтируются ямы до 5 кв. м литым асфальтом в соответствии с существующей технологией», — отметил заместитель руководителя исполкома Игорь Куляжев.
По его словам, такое покрытие служит долгое время и позволяет обеспечить безопасный проезд по дороге.
«Но это временная мера, — добавил Игорь Куляжев. — Бывает, что на сегодня мы проводим ямочный ремонт на дорогах, а уже когда наступит время производства работ по замене верхних слоев асфальтобетона, тот же ямочный ремонт будет фрезероваться, и на этом месте будет восстанавливаться нормальный асфальт».
Полный список улиц, на которых пройдет ямочный ремонт, составят после осмотра дорог. При этом учитываются и обращения автомобилистов. По словам Игоря Куляжева, в первую очередь проводится ремонт на участках с наибольшей интенсивностью движения, где ходит общественный транспорт. Одной из таких улиц является ул. Бутлерова.
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