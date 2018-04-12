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В Казани после ремонта открыт ЦКС «Московский». Фоторепортаж
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В Казани после ремонта открыт ЦКС «Московский». Фоторепортаж 

Казанский репортер 58 минут назад
Фото: Казанский репортер
Центр культуры и спорта «Московский» открылся в Казани после ремонта. Это бывший ДК Урицкого. В открытии реконструированного здания принимал участие мэр Казани Ильсур Метшин. В обновленном центре открыта первая в городе детская киношкола. Студию школы оснастили самым современным оборудованием, таким образом, дети получили возможность от и до изучать процесс создания фильмов. После ремонта наконец заработал долгожданный спортзал, который до этого был в аварийном состоянии, сообщает пресс-служба мэрии Казани. Кроме того, в реконструированном центре теперь станут проводить занятия по китайскому языку. Это еще одно новшество.
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