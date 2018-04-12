Число пораженных сальмонеллезом в Сыктывкаре детсадовцев приближается к 50

В детском саду № 7 в Сыктывкаре несколько десятков детей оказались поражены инфекцией. У 46 воспитанников дошкольного учреждения и одного сотрудника детского сада выявлен возбудитель сальмонелеза. Об этом сообщила пресс‐служба Роспотребназдора по республике Коми.

Клинические проявления у всех заболевших схожие, сообщили в ведомстве. Это боли в животе, рвота, многократный жидкий стул и температура 38-40 градусов.

В ходе расследования проведен отбор проб из внешней среды на бактериологические исследования, забор проб на вирусологические и бактериологические исследования у всего персонала, сбор необходимого для расследования информационного материала, санитарно-эпидемиологическое обследование объекта. Перечисленные мероприятия проводятся с целью проведения эпидемиологического расследования, выявления причины возникновения эпидемического очага инфекции, установления причинно-следственной связи между вероятными источниками инфекции и заболевшими

Корпус детского сада сейчас закрыт на карантин. Проведены мероприятия по дезинфекции. Также решено проверить домашнюю обстановку у заболевших воспитанников. Усилена санитарно-просветительная работа, добавили в ведомстве. По результатам проведенных исследований уже можно говорить о поразивших детей сальмонеллезе, у некоторых еще и с ротавирусом.

«По результатам оценки санитарно-эпидемиологического состояния дошкольного учреждения можно говорить о выявлении многочисленных нарушений санитарных норм и правил на пищеблоке корпуса № 2», говорится в сообщении. Нарушения выявлены при приемке пищевых продуктов на пищеблок. Кроме того, в цехе приготовления пищи недостаточно разделочных столов, отсутствуют необходимые условия для мытья фруктов, несвоевременно производится ремонт вышедшего из строя холодильного оборудования, не обеспечен контроль температурного режима в морозильной камере, нарушаются условия хранения хлеба, не соблюдаются санитарные требования к производству салатов и блюд из овощей, не соблюдается порядок обработки яиц, персоналом не соблюдаются требования личной гигиены, при проведении бракеража готовых блюд не всегда производится органолептическая оценка и степень готовности блюд.

Ситуация остается на контроле Роспотребназдора. Эпидемиологическое расследование и проведение противоэпидемических мероприятий продолжается.

В Санкт‐Петербурге начата проверка городского детского сада, откуда госпитализировали десятерых воспитанников. Точная причина, по которой дети попали в лечебные учреждения, не называется. Есть предположения о пищевом отравлении или сальмонеллезе.

Тем временем в Роспотребназдоре предостерегли от покупок тортов и другой выпечки через интернет, сообщило ИА Nation News. Из-за того, что кондитерская продукция не проходит контроль, возникает риск возникновения различных инфекционных заболеваний, таких как дизентерия, сальмонеллез, гепатит А, ротовирусная и стафилококковая инфекция.