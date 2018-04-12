Путь к звездам. Что ремонтируют в музее-квартире Гагариных в Оренбурге?

Музей-квартира семьи первого космонавта планеты на улице Чичерина в Оренбурге уже полтора года закрыт на реконструкцию. Недавно это учреждение культуры передали в ведомство областного центра. На одном из последних заседаний Оренбургского городского Совета депутаты приняли решение о выделении 3 млн руб. на ремонт здания.

«Коммунальная» жизнь Гагариных

Мемориальный музей-квартиру Юрия и Валентины Гагариных открыли 12 апреля 2001 года в день празднования 40-ой годовщины первого полета человека в космос. Родственники Гагариных, представители городской администрации присутствовали на церемонии открытия музея.

Если подняться на второй этаж бывшего купеческого особняка, а затем — «коммуналки» по улице Чичерина, 35, попадаешь в квартиру семьи Валентины Горячевой — в замужестве Гагариной. Здесь в двух комнатах жили 9 членов семьи, часто встречались Юрий и Валентина, а в ноябре 1957 года состоялась их свадьба.

Когда семья обосновалась в Звездном городке, Валентина и Юрий Гагарины с детьми часто приезжали в Оренбург погостить.

Интерьер двух маленьких комнат, в которых первые месяцы после свадьбы жила молодая семья, был восстановлен со слов Валентины Ивановны Гагариной.

В экспозиции музея находятся подлинные вещи семьи первого космонавта, переданные его супругой Валентиной Ивановной: салфетки, вышитые ею, пикейное покрывало, фотодокументы из семейного архива, посуда.

Часть предметов из экспозиции привезена из Звездного городка. Это одежда космонавтов и космическое питание, сувениры. Посетителям музея предлагают для просмотра документальный фильм о Ю. А. Гагарине.

Обследование — это только начало

С августа 2016 года двери бывшей коммунальной квартиры, где первое время после свадьбы жили Юрий и Валентина Гагарины, закрыты для посетителей. Старое здание, которое изначально было купеческим домом, признано аварийным.

«Из городского бюджета выделено 3 млн 18 тыс. руб. на противоаварийные работы в здании по улице Чичерина 35, — рассказала директор музея истории Оренбурга Елена Мишина . — Для начала нужно провести инструментальное обследование, чтобы понять, какова степень износа конструкций и какие работы нужно провести, чтобы устранить эту аварийность».

Здание музея-квартиры перешло на баланс города в прошлом году. Уже тогда было ясно, что в срочном капитальном ремонте нуждаются подвальные и чердачные помещения.

«Так как это старый купеческий дом в нем много деревянных конструкций — перекрытия полы и многое другое, — поясняет Елена Сергеевна. — Все это ветшает, а чтобы музей был безопасен для посетителей, нужно все привести в порядок».

Пока никто не берется назвать ни объем работ, который нужно выполнить, ни время, которое на это уйдет. В планах городского музея после ремонта задействовать под экспозицию и первый этаж дома на Чичерина. Что именно там будет размещаться, пока не решили.

«У нас несколько вариантов, в том числе расширить и обновить экспозицию, посвященную первому космонавту Земли, — говорит Елена Мишина. — Возможно, на первом этаже мы разместим и что-то не связанное с жизнью Юрия Гагарина в Оренбурге. Мы пока не приняли окончательного решения».

На время ремонта вывезены экспонаты, которые могут пострадать от проводимых в здании работ. Все их приведут в порядок и подготовят к открытию обновленного музея-квартиры, сроки будут известны после того, как будут завершены инструментальные исследования.