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Во дворе храма на Красноармейской пройдут пасхальные гулянья с хороводами и мастер-классами
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Во дворе храма на Красноармейской пройдут пасхальные гулянья с хороводами и мастер-классами 

Управа района Аэропорт города Москвы 42 минуты назад
Фото: Управа района Аэропорт города Москвы
Большой праздник состоится на территории храма в Петровском парке в воскресенье, 15 апреля. Гостей ждут хороводы, забавы, конкурсы с призами, театрализованное представление, праздничные прикладные мастер-классы. Об этом рассказали в администрации православного прихода.
— По старой русской традиции мы устроим детский пасхальный благовест: на празднике каждый сможет позвонить в колокола на нашей маленькой звоннице, — поделился настоятель храма Дмитрий Смирнов.
Он добавил, что специальные программы подготовлены для взрослых, детей, подростков, людей старшего возраста.
Вход свободный. Начало в 11.45. Адрес храма: Красноармейская ул., д. 2. (мю)
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