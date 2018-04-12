Во дворе храма на Красноармейской пройдут пасхальные гулянья с хороводами и мастер-классами

Большой праздник состоится на территории храма в Петровском парке в воскресенье, 15 апреля. Гостей ждут хороводы, забавы, конкурсы с призами, театрализованное представление, праздничные прикладные мастер-классы. Об этом рассказали в администрации православного прихода.

— По старой русской традиции мы устроим детский пасхальный благовест: на празднике каждый сможет позвонить в колокола на нашей маленькой звоннице, — поделился настоятель храма Дмитрий Смирнов

Он добавил, что специальные программы подготовлены для взрослых, детей, подростков, людей старшего возраста.

Вход свободный. Начало в 11.45. Адрес храма: Красноармейская ул., д. 2. (мю)