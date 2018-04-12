Четыре воина из бетона заступят на вахту у входа штаба Южного военного округа

Монумент из четырех бетонных скульптур участников разных войн: Гражданской, Великой Отечественной, Афганской скоро появится на улицах Ростова. Именно так решено увековечить память о столетнем юбилее Северо-Кавказского военного округа.

Работу над монументом ведет несколько ростовских мастеров. Например, скульптуру афганца творит Виталий Датченко. Прототипом стал его собственный отец, когда-то служивший в советской армии. «Я хотел придать скульптуре черты мужественности, твердости характера. Но в то же время, отразить на лице задумчивость, усталость и некую грусть, ведь война — это не парк развлечений, — рассказывает о своей задумке автор порталу 161.ru.

Фигуры уже почти готовы, уже отлиты гипсовые формы. Скоро в них зальют раствор, а когда он застынет, монументы затонируют краской в цвет металла. Официальное открытие памятника назначено на 4 мая, однако сами скульптуры появятся на территории штаба уже через две недели.