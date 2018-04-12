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В районе Аэропорт выберут лучшую поделку ко Дню космонавтики
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В районе Аэропорт выберут лучшую поделку ко Дню космонавтики 

Управа района Аэропорт города Москвы 25 минут назад
Фото: Управа района Аэропорт города Москвы
В районе Аэропорт началось голосование за лучшие работы в рамках творческого конкурса, приуроченного ко Дню космонавтики. Организаторами конкурса выступили специалисты центра досуга и спорта «Орбита». Об этом сообщили в администрации учреждения.
— В конкурсе мог принять участие каждый желающий. Детям необходимо было изготовить поделку или композицию на тему космоса из любых подручных материалов, — пояснила представитель «Орбиты» Екатерина Копейкина.
Отдать свой голос за понравившуюся работу можно в помещении «Орбиты». Итоги будут подведены 23 апреля. Адрес: Малый Коптевский проезд, д. 4. (мю)
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