В районе Аэропорт выберут лучшую поделку ко Дню космонавтики

В районе Аэропорт началось голосование за лучшие работы в рамках творческого конкурса, приуроченного ко Дню космонавтики. Организаторами конкурса выступили специалисты центра досуга и спорта «Орбита». Об этом сообщили в администрации учреждения.

— В конкурсе мог принять участие каждый желающий. Детям необходимо было изготовить поделку или композицию на тему космоса из любых подручных материалов, — пояснила представитель «Орбиты» Екатерина Копейкина

Отдать свой голос за понравившуюся работу можно в помещении «Орбиты». Итоги будут подведены 23 апреля. Адрес: Малый Коптевский проезд, д. 4. (мю)