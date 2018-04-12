Костромичка о встрече с Гагариным: «От его слов меня охватил трепет»

Для костромской учительницы Галины Навоевой День космонавтики — особый день, узнал KOSTROMA.TODAY. Каждое 12 апреля она вспоминает встречу с Юрием Гагариным

В 1965 году Галина Навоева (девичья фамилия — Цугай) попала в «Артек». Ей тогда было 13 лет. На закрытие смены к детям приехал Юрий Гагарин.

На церемонии закрытия смены проходили спортивные соревнования. Известный космонавт оказался в числе судей.

Как пишет « Российская газета », Галине поручили ответственное задание — заполнять дипломы победителей. У девушки был очень красивый почерк, поэтому выбрали именно ее.

За хорошую работу физрук поручил ей выписать диплом и для себя — «За отличное судейство».

Когда Галине вручили диплом, оказалось, что на нем стоит и подпись почетного судьи — Юрия Гагарина.

Альбом с автографом Гагарина стал семейной реликвией.

В последний день смены артековцев собрали на костровой площадке и торжественно объявили, что к ним зайдет известный космонавт. Юрий Гагарин произносил речь на сцене. Дети буквально замерли.

«Когда на площади появился Гагарин— это был такой восторг! Просто онемение. Увидеть своими глазами героя планеты, побывавшего первым в космосе, — для нас это было невероятно! Он, улыбаясь, подошел к микрофону, произнес речь с добрыми пожеланиями. Всех его слов я сейчас, конечно, уже не помню. Он говорил недолго, но что-то очень приятное. О росте Гагарина нам судить было трудно. Рядом с ним стояла композитор Александра Пахмутова , и возле нее он совсем не казался маленьким. Когда я слушала его, то ощущала какой-то благоговейный трепет. Его обаятельная улыбка до сих пор у меня перед глазами», — вспоминает Галина Навоева.

С тех пор прошло уже много лет. Но День космонавтики остался для Галины Навоевой одним из самых любимых праздников. Костромчика до сих пор хранит диплом с подписью Гагарина и воспоминания из «Артека».

Костромские краеведы нашли костромских предков Гагарина. Они жили в Чухломском районе.