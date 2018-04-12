«Пять антигенов в одном шприце»

«Дефицит с вакцинами действительно возможен. Россия сегодня переходит на комбинированные вакцины, вместо прививок от одной конкретной болезни мы теперь в одном шприце получаем три, пять, шесть антигенов. Медицинские учреждения по всей территории РФ начали получать пента-вакцины, гекта-вакцины. Однако перебои в поставках действительно случаются: у нас большая страна, ее куда сложнее обеспечить препаратами, чем Германию или Польшу.

Комбинированные вакцины начали разрабатываться еще во времена перестройки, но затем общая разруха и отсутствие финансирования сыграли свою роль. И теперь нам приходится догонять весь мир.

Что касается разговоров о том, что лекарство отсутствует в поликлинике больше года… Честное слово, я в это не верю. В конце 2017 года, когда РФ отказалась от импортных вариантов, вакцина действительно могла отсутствовать три-четыре месяца, но не дольше. Родители, давайте будем честными перед собой: может быть, вы пропустили положенное время вакцинации? Может быть, ваш ребенок как раз болел в тот период, когда запасы вакцины в вашей поликлинике были? Тем более, что проблема возникла именно осенью-зимой, когда и без того идет рост заболеваний.

В любом случае сейчас вся страна проходит переходный период, он составит полтора-два года. Комбинированные вакцины начали поступать в медицинские учреждения только два месяца назад, поэтому их нехватку восполняют моновакцинами. Например, специально для замены импортного аналога сейчас выпускает вакцина от полиомиелита „Полимилекс“. Но это именно временный вариант: параллельно идут испытания лекарства, содержащего коклюшный, полиомиелитный и другие компоненты.

Что точно: дети не останутся без прививок! Просто, согласитесь, одна инъекция лучше, чем три-четыре. Сейчас, пока новых образцов не хватает, их восполняют моновакцинами, где-то есть и импортные варианты. Все они полностью взаимозаменяемы, так что родителям не стоит волноваться. Можно начать вакцинацию старыми моновакцинами и продолжить комбинированной, можно поступить наоборот. Главное, не отказываться от возможности подарить ребенку иммунитет».