Из 100 прохожих тюменскому подростку помогли 25 человек

Очередной социальный эксперимент на неравнодушие от команды тюменского проекта «Шанс». Ситуация: драка среди подростков на площади Единства и Согласия рядом с тюменским ЦУМом

Группа подростков устроила травлю сверстника — буллинг. Ребята отбирали у «изгоя» шапку, насмехались и обзывали.

Реакция на драку у каждого из прохожих была разная: одни боялись и проходили мимо, другие делали вид, что не замечают, а некоторые сразу начинали кричать.

Эксперимент длился ровно час. За это время лишь 25 из 100 прохожих помогли ребенку: 13 женщин (3 из них беременные), 4 молодых девушки, 5 мужчин и 3 молодых парня.

— По поведению многих прохожих было заметно, что они обратили внимание на конфликт между детьми. Но почему-то прошли мимо. Почему? Дело в том, что существует удобная для многих взрослых позиция — «сами разберутся». Это неправильно. Научиться разбираться в конфликтных ситуациях подростки могут только на примерах отношения и поведения взрослых. Вмешиваться в их конфликт — это и означает научить их бесконфликтному поведению, — поделилась руководитель мультицентра «Моя территория» Мария Штыкова.

О том, как вести себя в подобных ситуациях взрослому человеку можно узнать в статье, где расписан подробный план действий по рекомендации психологов.

Видео социального эксперимента можно посмотреть здесь.

Фото: Мультицентр «Моя территория».