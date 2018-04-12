Ещё
Сотрудники Орловского полесья рассказали детям о «птичьих заботах»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сотрудники Орловского полесья рассказали детям о «птичьих заботах» 

РИА 57 2 часа назад
Фото: РИА 57
Специалисты национального парка «Орловское полесье» накануне, 11 апреля, побывали в начальных классах Хотимль-Кузменковской школы и рассказали детям о птицах.
В начале мероприятия учащихся ожидал долгожданный сюрприз — письма с ответами от животных Орловского полесья. Всезнающая сорока передала через работников Парка почтовую сумку с конвертами. Сама она не смогла прилететь, так как с приходом весны у нее прибавилось хлопот.
О птицах Полесья, их весенних заботах, интересных фактах из жизни птиц специалисты рассказали ребятам, которые в свою очередь поделились своими наблюдениями и о том, как они заботились за пернатыми в зимний период. Также свои знания о птицах ребята показали в конкурсе.
В заданиях «Птичьи гнездовья» и «Птичьи разговоры» команды дружно соотносили принадлежность гнезд и яиц у различных птиц, а также определяли, какие звуки они издают. Серьёзно поразмышлять и подумать детей заставило задание «Найди восемь птиц». Так час интересной беседы и увлекательных заданий пролетел незаметно.
Очень приятно было узнать том, что ученики младшего звена хорошо разбираются в особенностях и повадках птиц. Выполняя предлагаемые задания, школьники провели время весело, увлекательно и с пользой. Каждый, включая взрослых, получил массу положительных эмоций и расширил свой кругозор. После награждения памятными сувенирами Полесья участники встречи сделали фото на память
Сообщение Сотрудники Орловского полесья рассказали детям о «птичьих заботах» появились сначала на РИА 57.
РИА 57: последние новости
В Орле с вдохновением снова убили Жанну д’Арк Сцена-трансформер и робот: Ани Лорак привезёт в Орёл шоу «DIVA» В Орле юбилей Горького отметят в литературной гостинной
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть12
Никто не пришел попрощаться: судьба Георгия Вицина64
Классика и гениталии: что не так с нашим театром153
Увидел «Танки» — уехал на авто3
Ушла как Каренина: трагедия Фроси Бурлаковой
Видео
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
00:26
«У каждого будет свой ад»
Концерты
01:00:57
Классика и гениталии: что не так с нашим театром
Театры
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову
Концерты
03:04
Юлия Самойлова представила песню для Евровидения
Концерты
02:11
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кино
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение