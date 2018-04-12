Сотрудники Орловского полесья рассказали детям о «птичьих заботах»

Специалисты национального парка «Орловское полесье» накануне, 11 апреля, побывали в начальных классах Хотимль-Кузменковской школы и рассказали детям о птицах.

В начале мероприятия учащихся ожидал долгожданный сюрприз — письма с ответами от животных Орловского полесья. Всезнающая сорока передала через работников Парка почтовую сумку с конвертами. Сама она не смогла прилететь, так как с приходом весны у нее прибавилось хлопот.

О птицах Полесья, их весенних заботах, интересных фактах из жизни птиц специалисты рассказали ребятам, которые в свою очередь поделились своими наблюдениями и о том, как они заботились за пернатыми в зимний период. Также свои знания о птицах ребята показали в конкурсе.

В заданиях «Птичьи гнездовья» и «Птичьи разговоры» команды дружно соотносили принадлежность гнезд и яиц у различных птиц, а также определяли, какие звуки они издают. Серьёзно поразмышлять и подумать детей заставило задание «Найди восемь птиц». Так час интересной беседы и увлекательных заданий пролетел незаметно.

Очень приятно было узнать том, что ученики младшего звена хорошо разбираются в особенностях и повадках птиц. Выполняя предлагаемые задания, школьники провели время весело, увлекательно и с пользой. Каждый, включая взрослых, получил массу положительных эмоций и расширил свой кругозор. После награждения памятными сувенирами Полесья участники встречи сделали фото на память