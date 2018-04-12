В Петербурге горожане пожертвовали для бездомных 200 тысяч рублей

В Санкт-Петербурге за неделю собрали крупную сумму для бездомных людей, сообщает БФ «Ночлежка».

Как рассказывают представители благотворительного фонда «Ночлежка», практически за неделю люди пожертвовали около 203 тысячи рублей. При этом в акции приняли участие не только рядовые петербуржцы, но и гостиницы, а также один ювелирный бренд.

Собранные средства пойдут на развитие приюта на Боровой и другие проекты «Ночлежки».

Интересно, что 36 тысяч рублей были собраны в музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме — на концерте «От Моцарта до джаза». Как объясняют в фонде, этой суммы достаточно, чтобы три дня работала консультационная служба.

Напомним, в эту службу звонят 50-70 человек в день. На сайте организации или в социальных сетях любой желающий может прочитать, как помочь тем, кто оказался на улице.