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В Петербурге горожане пожертвовали для бездомных 200 тысяч рублей
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В Петербурге горожане пожертвовали для бездомных 200 тысяч рублей 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Санкт-Петербурге за неделю собрали крупную сумму для бездомных людей, сообщает БФ «Ночлежка».
Как рассказывают представители благотворительного фонда «Ночлежка», практически за неделю люди пожертвовали около 203 тысячи рублей. При этом в акции приняли участие не только рядовые петербуржцы, но и гостиницы, а также один ювелирный бренд.
Собранные средства пойдут на развитие приюта на Боровой и другие проекты «Ночлежки».
Интересно, что 36 тысяч рублей были собраны в музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме — на концерте «От Моцарта до джаза». Как объясняют в фонде, этой суммы достаточно, чтобы три дня работала консультационная служба.
Напомним, в эту службу звонят 50-70 человек в день. На сайте организации или в социальных сетях любой желающий может прочитать, как помочь тем, кто оказался на улице.
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