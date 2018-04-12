Маленькие жители Подольска приняли участие в субботнике

Воспитанники одного из детских садов Подольска вышли на первый в своей жизни субботник. Они призвали всех взрослых последовать принять участие в общеобластной акции 21 апреля. Детский сад «Аленький цветочек» был известен в Подольске своими клумбами. А теперь и юными флористами.

К уборке приступили не только дошкольники, но и взрослые. В первую очередь, приводят в порядок детские площадки и во дворы. Рабочий день дворников начинается с раннего утра. Ждут помощи и от местных жителей. В эту субботу в Подмосковье стартует месячник благоустройства, а 21 апреля состоится уже общеобластной субботник. Весь необходимый инвентарь для всех желающих принять участие выдадут на месте: ведра, грабли, мешки для мусора, веники и перчатки.

Жителям в этом году предлагают убрать свои дома, подъезды и дворы. А вот очистку скверов, парков и дорог поручили городским службам. Ограждения и знаки, а также остановки они будут мыть с использованием подъемников и специальных моющих растворов.