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Маленькие жители Подольска приняли участие в субботнике
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Маленькие жители Подольска приняли участие в субботнике 

360tv.ru 1 час назад
Воспитанники одного из детских садов Подольска вышли на первый в своей жизни субботник. Они призвали всех взрослых последовать принять участие в общеобластной акции 21 апреля. Детский сад «Аленький цветочек» был известен в Подольске своими клумбами. А теперь и юными флористами.
К уборке приступили не только дошкольники, но и взрослые. В первую очередь, приводят в порядок детские площадки и во дворы. Рабочий день дворников начинается с раннего утра. Ждут помощи и от местных жителей. В эту субботу в Подмосковье стартует месячник благоустройства, а 21 апреля состоится уже общеобластной субботник. Весь необходимый инвентарь для всех желающих принять участие выдадут на месте: ведра, грабли, мешки для мусора, веники и перчатки.
Жителям в этом году предлагают убрать свои дома, подъезды и дворы. А вот очистку скверов, парков и дорог поручили городским службам. Ограждения и знаки, а также остановки они будут мыть с использованием подъемников и специальных моющих растворов.
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