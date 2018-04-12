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В Югре награждены лучшие культурно-досуговые учреждения
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В Югре награждены лучшие культурно-досуговые учреждения 

АиФ Югра 1 час назад
Фото: АиФ Югра
В рамках 15-ой Ассамблеи деятелей культуры и искусства Югры состоялась торжественная церемония награждения Лауреатов Окружного конкурса на лучшее культурно-досуговое учреждение Югры.
«В этом году мы по-особому отмечаем нашу юбилейную Ассамблею. Сегодня с нами рекордное число участников — более 200 человек. Программа Ассамблеи насыщенная, мы включили очень важные, на мой взгляд, темы, которые сегодня обсуждаются на федеральном уровне. Одна из них — концепция клубной деятельности в России. На сегодняшний день культурно-досуговые учреждения должны стать многопрофильными и универсальными центрами, в которых переплетаются все сферы деятельности и рождаются новые инновационные проекты», –подчеркнула Надежда Казначеева, директор департамента культуры Югры.
Лауреатами I, II и III степени от муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры стали: Районный организационно-методический центр города Сургута, Межпоселенческий культурно-досуговый комплекс «Арлекино» п. г. т. Излучинск, Советский районный центр культуры и досуга «Сибирь», Белоярский Центр культуры и досуга, концертный зал «Камертон».
Участники получили интегральную оценку. В конкурсе оценивались результаты деятельности учреждений за нескольких лет. Также оценивалось влияние работы деятелей культуры на развитие туристической сферы конкретного муниципального образования и региона в целом.
Лауреатами I, II и III степени от городских округов Югры признаны: Няганьский Городской культурный центр «Планета», Дворец искусств города Нижневартовска, Культурно-досуговый центр «Октябрь» города Ханты-Мансийска, Центр культуры «Югра-презент» города Югорска, Историко-культурный центр «Старый Сургут».
«Мы очень рады этой награде, — делится впечатлениями директор ИКЦ «Старый Сургут» Антон Акулов. — Наш центр является родоначальником многих проектов. Например, Фестиваль исторического моделирования и этнической музыки «Мангазейский ход». Проект существует больше 10 лет и неоднократно становился победителем международных, российских и региональных конкурсов в сфере культуры и туризма. Еще один значимый проект, которым мы гордимся, в прошлом году отпраздновал свое 20-тилетие «Фестиваль соцветие». Фестиваль позволяет представителям все национальных культур проживающих в городе Сургуте, показать свое многообразие на одной площадке».
Отметим, что 15-я Ассамблея деятелей культуры и искусства ХМАО — Югры проходит с 12 по 14 апреля 2018 года в Ханты-Мансийске.
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