Ещё
Юные гости библиотеки на Балтийской пообщаются с собаками-слушателями
Далее:
Читайте также:
Ещё

Юные гости библиотеки на Балтийской пообщаются с собаками-слушателями 

Управа района Аэропорт города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Аэропорт города Москвы
Участниками необычного мероприятия «О чем лают собаки», которое состоится 13 апреля в библиотеке № 31 на Балтийской улице, станут дети и хвостатые питомцы благотворительного фонда «Дарящие надежду». По словам заведующей учреждением культуры Юлии Дьячковской, в библиотеку приведут собак, специально подготовленных для того, чтобы слушать детей.
— Собаки будут не просто слушать, а делать это внимательно, ласково и с интересом. Мы приглашаем ребят, которые имеют сложности в общении и при публичных выступлениях, связанные с неуверенностью в себе, — поделилась Дьячковская.
Начало в 14.00. Адрес библиотеки № 31: ул. Балтийская, д. 4. Вход свободный. (мю)
Управа района Аэропорт города Москвы: последние новости
Встреча поэтов двух поколений прошла в библиотеке на Балтийской В районе Аэропорт выберут лучшую поделку ко Дню космонавтики Пасхальные мастер-классы провели в центре соцпомощи семье и детям вблизи Аэропорта
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть12
Никто не пришел попрощаться: судьба Георгия Вицина64
Классика и гениталии: что не так с нашим театром153
Увидел «Танки» — уехал на авто3
Ушла как Каренина: трагедия Фроси Бурлаковой
Видео
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
00:26
«У каждого будет свой ад»
Концерты
01:00:57
Классика и гениталии: что не так с нашим театром
Театры
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову
Концерты
03:04
Юлия Самойлова представила песню для Евровидения
Концерты
02:11
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кино
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение