Юные гости библиотеки на Балтийской пообщаются с собаками-слушателями

Участниками необычного мероприятия «О чем лают собаки», которое состоится 13 апреля в библиотеке № 31 на Балтийской улице, станут дети и хвостатые питомцы благотворительного фонда «Дарящие надежду». По словам заведующей учреждением культуры Юлии Дьячковской, в библиотеку приведут собак, специально подготовленных для того, чтобы слушать детей.

— Собаки будут не просто слушать, а делать это внимательно, ласково и с интересом. Мы приглашаем ребят, которые имеют сложности в общении и при публичных выступлениях, связанные с неуверенностью в себе, — поделилась Дьячковская.

Начало в 14.00. Адрес библиотеки № 31: ул. Балтийская, д. 4. Вход свободный. (мю)