Литературный конкурс «Новая детская книга» закончил прием заявок

Ежегодный литературный конкурс «Новая детская книга» учрежден издательством «РОСМЭН» в 2009 году специально для поощрения и поддержки авторов, пишущих на русском языке.

«Новая детская книга» остается единственным конкурсом, по результатам которого выпускаются книги современных русскоязычных авторов. Писателей и художников оценивают в трех номинациях: «Для тех, кому за шесть», «Фэнтези. Мистика. Триллер» и «Дизайн детской книги PRO». Главный приз — публикация победившей рукописи в издательстве «РОСМЭН» или иллюстрирование одной из книг.

Ограничений по возрасту, гражданству или месту проживания автора конкурсной работы нет.

Фото: newbook-awards.ru В этом году на конкурс поступило 2670 заявок из 35 стран мира, среди которых лидируют Россия (2262 заявки), Украина (101 заявка) и Белоруссия (94 заявки). Есть и экзотические для конкурса страны: Андорра, Таиланд, Республика Корея и Колумбия.

Предварительный список претендентов на награду появится на сайте «Новой детской книги» 13 июня, а шорт-лист — 2 июля.

Традиционно тексты, прошедшие в финал конкурса, будут доступны для читательского голосования на сайте.

Фото: newbook-awards.ru