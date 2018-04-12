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Литературный конкурс «Новая детская книга» закончил прием заявок
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Литературный конкурс «Новая детская книга» закончил прием заявок 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Ежегодный литературный конкурс «Новая детская книга» учрежден издательством «РОСМЭН» в 2009 году специально для поощрения и поддержки авторов, пишущих на русском языке.
«Новая детская книга» остается единственным конкурсом, по результатам которого выпускаются книги современных русскоязычных авторов. Писателей и художников оценивают в трех номинациях: «Для тех, кому за шесть», «Фэнтези. Мистика. Триллер» и «Дизайн детской книги PRO». Главный приз — публикация победившей рукописи в издательстве «РОСМЭН» или иллюстрирование одной из книг.
Ограничений по возрасту, гражданству или месту проживания автора конкурсной работы нет.
Фото: newbook-awards.ru  В этом году на конкурс поступило 2670 заявок из 35 стран мира, среди которых лидируют Россия (2262 заявки), Украина (101 заявка) и Белоруссия (94 заявки). Есть и экзотические для конкурса страны: Андорра, Таиланд, Республика Корея и Колумбия.
Предварительный список претендентов на награду появится на сайте «Новой детской книги» 13 июня, а шорт-лист — 2 июля.
Оценивать работы будет авторитетное жюри, в которое вошли писатели, художники и эксперты в области литературы и книжной графики, представители медиаиндустрии, а также ведущие сотрудники издательства «РОСМЭН». Среди них детские писатели Михаил Яснов, Валерий Воскобойников, Артур Гиваргизов, писатель Олег Дивов, писатель и журналист Ирина Лукьянова, писатель и переводчик Наталия Осояну и другие.
Традиционно тексты, прошедшие в финал конкурса, будут доступны для читательского голосования на сайте.
Фото: newbook-awards.ru
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