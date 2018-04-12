Проведи День космонавтики с пользой 

12 апреля Московский Зоопарк и проект «Кинопоэзия Анатолия Белого» на сцене Театриума на Серпуховке представляют благотворительный проект «Большое весеннее путешествие». — театральное шоу, адресованное семейной аудитории. Важно, что собранные средства пойдут на поддержку детей-подопечных фондов: «Фонд Хабенского», «Дети-бабочки», «Я есть!», «Доктор Клоун».
В основе проекта — совместная работа «Кинопоэзии Анатолия Белого» и Московского зоопарка по созданию цикла мини-фильмов. Осенью 2017 года в пространстве Московского зоопарка было отснято четыре уникальных серии на темы любимых детских стихотворений о животных. В главных ролях заняты попечители благотворительных фондов — Константин Хабенский («Фонд Хабенского»), Ксения Раппопорт (фонд «Дети Бабочки»), Елизавета Боярская (фонд «Доктор Клоун»), Егор Бероев (фонд «Я есть!»).
В «Большом весеннем путешествии» примут участие: Елизавета Боярская, Максим Матвеев, Анатолий Белый, Егор Бероев, Алексей Кортнев, Алена Бабенко, Ирина Богушевская, Станислав Дужников, Яна Сексте, Сергей Друзьяк, группа «Ундервуд» и другие. Театральное шоу объединит художественную и документальную драматургию, хореографию, музыку и кинематограф.
Театриум на Серпуховке под руководством Терезы Дуровой (Москва, ул. Павловская, д. 6).