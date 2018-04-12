Проведи День космонавтики с пользой

12 апреля Московский Зоопарк и проект «Кинопоэзия Анатолия Белого» на сцене Театриума на Серпуховке представляют благотворительный проект «Большое весеннее путешествие». — театральное шоу, адресованное семейной аудитории. Важно, что собранные средства пойдут на поддержку детей-подопечных фондов: «Фонд Хабенского», «Дети-бабочки», «Я есть!», «Доктор Клоун».