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Зюзинский фестиваль искусств продет в конце апреля
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Зюзинский фестиваль искусств продет в конце апреля 

Каховка 1 час назад
Фото: Каховка
В районе Зюзино 24, 25, 26 апреля состоится открытый смотр-конкурс «Зюзинский фестиваль искусств» в рамках городской целевой программы «Культура Москвы».
В спортивно-досуговом центре «Ратмир» будет проводиться конкурс творческих коллективов и сольных исполнителей образовательных и досуговых учреждений.
Участвовать могут дети от 6 до 18 лет, взрослые и люди с ограниченными возможностями.
Заявки принимаются до 20 апреля по адресу: ул. Керченская, д. 6, корп. 3 (методический кабинет). Или на e-mail: ratmir-uzao@mail.ru.
Произведения для конкурса должны быть посвящены России, Зюзино или Великой отечественной войне.
Фонограмма конкурсанта должна быть записана на USB-носителе с отдельно выделенной папкой с фамилией участника или названием коллектива.
24, 25 апреля пройдет регистрация участников и исполнение конкурсной программы. А 26 апреля в 16:00 состоится гала-концерт, на котором объявят результаты и вручат награды.
Всех участников конкурса наградят памятными грамотами.
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