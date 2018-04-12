Зюзинский фестиваль искусств продет в конце апреля

В районе Зюзино 24, 25, 26 апреля состоится открытый смотр-конкурс «Зюзинский фестиваль искусств» в рамках городской целевой программы «Культура Москвы».

В спортивно-досуговом центре «Ратмир» будет проводиться конкурс творческих коллективов и сольных исполнителей образовательных и досуговых учреждений.

Участвовать могут дети от 6 до 18 лет, взрослые и люди с ограниченными возможностями.

Заявки принимаются до 20 апреля по адресу: ул. Керченская, д. 6, корп. 3 (методический кабинет). Или на e-mail: ratmir-uzao@mail.ru.

Произведения для конкурса должны быть посвящены России, Зюзино или Великой отечественной войне.

Фонограмма конкурсанта должна быть записана на USB-носителе с отдельно выделенной папкой с фамилией участника или названием коллектива.

24, 25 апреля пройдет регистрация участников и исполнение конкурсной программы. А 26 апреля в 16:00 состоится гала-концерт, на котором объявят результаты и вручат награды.

Всех участников конкурса наградят памятными грамотами.