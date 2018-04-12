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В Архангельске прошел митинг у обновленного памятника Юрию Гагарину
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В Архангельске прошел митинг у обновленного памятника Юрию Гагарину 

АиФ Архангельск 1 час назад
Фото: АиФ Архангельск
В Архангельске по случаю дня космонавтики прошёл торжественный митинг возле памятника первому советскому космонавту Юрию Гагарину. Недавно скульптуру космонавта обновили — установили табличку и подсветку.
В митинге принимали участие архангельские школьники и ветераны, состоялось возложение цветов.
«На протяжении четверти века 12 апреля ветераны и общественники проводят здесь, у бюста Гагарину, акцию памяти. Мы счастливы, что наша идея об установке таблички получила поддержку и уже реализована. Мы много работаем с детьми и подростками, и очень обидно, когда ребята теряются и не могут ответить на вопрос, кто такой Гагарин. Я уверена, подвиг Юрия Гагарина должен жить в веках», — сказала председатель Совета ветеранов Октябрьского округа Архангельска Галина Ивановна Масленникова.
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