Новые культурные инициативы, или Как бы вы подмигнули губернатору

Сегодня мы имеем руководителей иного типа. Но то, как сработает на благо малой родины иной менталитет, пока непонятно.

Здесь, «внизу», у разных людей крутится масса полезных городу идей, интересных концепций в разной степени готовности и, как следствие властной закрытости, потенциалов нереализованности. Пробьются ли они наверх, будет ли разгерметизация?

Как вы, наверное, знаете, целый ряд искренне увлеченных людей и объединений пытается влиять на культурный, событийный и футуристический фон в любимом Нижнем Новгороде, стараясь хоть немного расширить провинциальное мировоззрение, в том числе и ваш покорный.

Все эти движения и активности имеют, как правило, местечковый, часто почти «клубный» характер. Мелкое кучкование по интересам — это естественная жизнь активной городской среды, и это нормально. Однако есть и общие аспекты, которые касаются нас всех — то, как и куда развивается город в культурном плане, отношение города со своими жителями, его имидж со стороны — то, как он представлен на туристической карте страны.

И часто мы с вами недоуменно смотрим на то, что появляется в результате герметичных и противоречивых решений.

Последняя история с домиком на Стрелке, который отреставрировали, потом снесли «в ноль», а теперь говорят о целесообразности его восстановления — это характерный пример «мыслить по-нижегородски».

Мы стебём «хохлому в головах», беспонтово стучимся в кремлевские двери и общественные палаты, участвуем в круглых столах по культуре и воркшопах по урбанистике… но пока сколь-нибудь заметных изменений на уровне решений не видно.

На мундиале — опять газманов-с-иванушками. https://www.nn.ru/news/more/stalo_izvestno_kto_budet_razvlekat_lyudey_na_festivale_bolelschikov_chm18_na_ploschadi_minina/54287311/

— Ну хоть у вас-то нормально всё с загрузкой летом? — спрашиваю экскурсовода Сергея Сипатова

— Какой-там… — отвечает. — На чемпионат в Нижний Новгород свозят откуда-то со стороны уполномоченных кем-то гидов. Мы, местные, похоже, никому не нужны.

Скорее всего, это тоже «отрыжки» клановых решений, принятых ранее.

И, возможно, сегодня созрел потенциал для того, чтобы изменить систему подходов. Возможно да, а возможно и нет, так-то — без особых иллюзий.

На протяжении долгого времени я складываю в «коробочку» идеи и концепции, которые могут изменить культурный фон в городе, его лицо и имидж. Кручу их с разных сторон на предмет утопичности и финансовых затрат. Одни из этих идей лежат на поверхности и, возможно, даже параллельно муссируются в общей ноосфере — к примеру, организация новой локации в до сих пор непонятно почему пустующем уникальном Домике Петра, или будущее многострадальной Стрелки. Другие — вполне свежи и нестандартны, они находятся в плоскости новых туристических смыслов — например, факт приезда Льюиса Кэрола в Нижний Новгород или очень занятные идеи по раскрытию потенциала поистине волшебного и любимого мной Ковернинского района.

Есть концепции и смелые, даже очень смелые. Например, вариант сложного, многослойного, но, как минимум, очень интересного градостроительного решения по станции метро «Оперный театр». А ведь подули знакомые тревожные ветры — идет якобы обсуждение вырубки части сквера героев 1905 года под выход из метро. И опять: ну сколько ещё «мыслить по-нижегородски»?

Я веду к тому, что, на мой взгляд, созрела идея создания Стратегического Агентства Новых Культурных Инициатив.

Структуры, которая занимается проработкой, обсуждением и реализацией новых смыслов и культурных кодов, используя оригинальные, но в то же время очень органичные для нашего города подходы.

Безусловно, нет смысла дублировать работу минкульта или департамента туризма. У них — своя стилистика работы, свои алгоритмы и нормативы. Мы можем идти параллельно, выполняя при этом общие городские задачи. Или делать что-то вместе. Или совершенно автономно, суть не в этом.

Суть в том, что городу нужны перемены, это понимают все.

Многие ведь чувствуют — ещё чуть-чуть «как обычно», и мысль, чтобы покинуть этот прекрасный, но несчастный город уже не покажется такой уж утопичной, вернее антиутопичной. Даже мне.

Сегодня День Космонавтики, и мне почему-то показалось, что именно сегодня идея, которую я начал оформлять уже довольно давно, выстрелив в космос, может получить особую синергетику и точечность попадания в нужную часть ноосферы.